Le PM Pham Minh Chinh souligne l’importance d’éliminer l’habitat précaire

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé dimanche 12 janvier la deuxième réunion du Comité de pilotage central pour l’éradication des maisons temporaires et délabrées à l’échelle nationale afin d’évaluer le travail en 2024 et de proposer des tâches pour cette année.

Photo : VNA/CVN

L’événement s’est tenu en ligne et a été connecté à plus de 8.600 points dans les 63 provinces et villes sous l’autorité centrale.

Le chef du gouvernement, qui est à la tête du comité, a souligné que 2025 revêt une importance particulière, étant une année d’accélération et de percées pour réaliser avec succès le plan de développement socio-économique quinquennal pour 2021-2025.

C’est aussi une année marquée par de nombreux événements nationaux importants, tels que le 95e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam, le 80e anniversaire de la fondation du pays, le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, le 135e anniversaire du président Hô Chi Minh et les mouvements d’émulation en vue du XIVe Congrès national du Parti.

Par conséquent, la mise en œuvre réussie du programme revêt une grande importance, car elle contribue à concrétiser les politiques du Parti et reflète la bonté inhérente du régime à assurer une vie prospère et heureuse au peuple et à garantir que personne ne soit laissé pour compte. Cette initiative donne la priorité au progrès social, à l’équité et à la protection de l’environnement plutôt qu’à la simple croissance économique.

Engagement fort et efforts importants

En outre, le programme reflète un engagement fort, des efforts importants et une action décisive des ministères, des secteurs et des localités dans la mobilisation des ressources et l’organisation de la mise en œuvre du programme; et démontre l’engagement actif de l’ensemble du système politique, en particulier de la base.

Photo : VNA/CVN

Depuis la première réunion du comité de pilotage central le 10 novembre 2024, le pays a achevé et livré plus de 44.000 logements et construit actuellement 34.200 unités. Environ 240.000 logements doivent être achevés d’ici la fin de 2025, ce qui nécessite des efforts supplémentaires à tous les niveaux et dans tous les secteurs.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux participants d’évaluer la mise en œuvre du programme par les ministères, les agences et les localités, de partager les expériences et les leçons apprises et de reconnaître franchement les causes des lacunes.

En outre, ils devraient clarifier les difficultés et les obstacles, et proposer des tâches et des solutions clés et décisives pour assurer l’achèvement du programme en 2025, conformément au principe des "cinq claires" : "des personnes claires, des tâches claires, des responsabilités claires, des délais clairs, des résultats clairs".

VNA/CVN