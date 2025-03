Un défi pour l’élimination de l'habitat précaire en 2025

Au 16 mars, 54 localités du pays ont approuvé la nécessité d'éliminer les maisons temporaires et délabrées, soit une augmentation de six localités : Ninh Binh, Hà Tinh, Bên Tre, An Giang, Quang Tri et Binh Duong, a-t-on appris du ministère des Affaires ethniques et religieuses.

Plus précisément, la province de Binh Duong a approuvé l’élimination de 455 maisons insalubres et s'efforce d’achever ce processus d’ici le 30 juin.

La province de Bên Tre a quant à elle approuvé l’élimination de 2.101 logements temporaires et délabrés, dont 1.462 ont été construits et 639 rénovés. Elle prévoit de terminer ce travail d’ici le 31 décembre.

La province de Ninh Binh a également approuvé la nécessité d'éliminer 1.216 maisons précaires et insalubres, dont 819 doivent être construites et 397 réparées.

Les provinces de Ninh Binh, Hà Tinh, An Giang et Quang Tri visent toutes à finaliser l’élimination des maisons temporaires et délabrées d’ici le troisième trimestre de cette année.

Selon le ministère des Affaires ethniques et religieuses, 8.706 des 8.883 directions communales prévues pour gérer ce programme ont été mises en place à l’échelle nationale.

À ce jour, 61 localités ont élaboré des plans pour éliminer ces logements insalubres. Hanoï et Hai Phong n’en ont pas publié car elles ne comptent plus de maisons temporaires ou délabrées.

Il est à noter que la province de Bac Ninh a d’ores et déjà achevé son programme d’élimination des logements précaires.

Les villes et provinces du pays affichent une grande détermination et déploient des efforts considérables pour atteindre l'objectif fixé d’ici 2025. Thai Binh vise même à éradiquer 100% des maisons temporaires et délabrées d’ici le 30 juin 2025, soit 90 jours avant l’échéance prévue.

Au 13 mars, cette province a lancé la construction et la rénovation de 1.088 maisons destinées aux ménages pauvres et quasi pauvres.

Lors de la troisième réunion de la Direction nationale chargée du programme de l’élimination des logements précaires et insalubres, tenue le 10 mars à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté sur le fait que cette initiative repose sur un devoir de compassion, de moralité et de responsabilité envers la communauté.

Le chef du gouvernement, également à la tête de cet organe, a souligné l’importance humanitaire du projet, qui incarne l’esprit de solidarité nationale, de soutien mutuel et d’engagement envers les personnes défavorisées et celles vivant dans des zones reculées.

D’après les données préliminaires du comité, environ 223.000 familles à travers le pays vivent actuellement dans des logements insalubres.

À ce jour, plus de 121.000 de ces logements ont été reconstruits ou modernisés. Parmi eux, 65.000 ont déjà été achevés et livrés, tandis que 56.000 sont encore en chantier.

Le programme prévoit notamment la construction et la rénovation de 10.000 logements pour les anciens combattants et les bénéficiaires de la politique sociale, 57.000 dans le cadre des programmes nationaux ciblés, 53.000 dans le cadre de la campagne directe.

Six provinces ont d’ores et déjà achevé leur lutte contre le mal-logement.

D’ici fin 2025, le Vietnam ambitionne d’éliminer plus de 101.000 logements précaires, dont 70.000 dans le cadre des efforts directs de la campagne. Cela implique une moyenne de 500 logements rénovés ou reconstruits chaque jour, soit environ huit par province et par jour.

