Une conférence internationale offre une vision globale du Vietnam en Bulgarie

Une conférence internationale intitulée "Vietnam vu de près : patrimoine, continuité et avenir" s'est tenue du 13 au 15 novembre à l'Université de Sofia, en Bulgarie.

>> Tô Lâm et son épouse concluent avec succès leur visite officielle en Bulgarie

>> Vietnam et Bulgarie ouvrent un nouveau chapitre de coopération substantielle

>> Le Vietnam renforce ses liens avec la Finlande et la Bulgarie

Photo : VNA/CVN

Organisé conjointement par l'Université de Sofia, l'Académie bulgare des sciences et l'ambassade du Vietnam en Bulgarie, à l'occasion du 75ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays et de leur élévation au rang de Partenariat stratégique, l'événement a réuni plus de 100 chercheurs et universitaires venant de nombreux pays, dont le Vietnam, le Japon, la Thaïlande, les Philippines, Singapour, l'Italie, le Portugal, les Pays-Bas et les États-Unis.

Lors de la cérémonie d'ouverture, la professeure Reneta Bozhankova, vice-rectrice de l'Université de Sofia, a mis en exergue l'importance de la coopération académique et des échanges culturels internationaux.

De son côté, Todor Stoyanov, directeur général des Relations bilatérales au ministère bulgare des Affaires étrangères, a souligné le rôle déterminant du séminaire dans le partage des connaissances, contribuant au renforcement de la compréhension mutuelle. Il a également procédé à la remise des prix du concours dédié au 75ᵉ anniversaire des relations bilatérales Vietnam-Bulgarie.

L'ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyên Thi Minh Nguyêt, a mis en avant l'importance académique de l'événement. Elle a également rappelé le discours du secrétaire général Tô Lâm à l'Université de Sofia, dans le cadre de sa visite officielle en Bulgarie, soulignant que la vision stratégique pour les relations Vietnam-Bulgarie dans la nouvelle ère repose sur le développement commun, le soutien mutuel et l'engagement ferme en faveur de la paix, de l'indépendance, de l'autonomie et de la prospérité.

Lors de la conférence, les chercheurs ont participé à un total de 16 sessions de discussion, couvrant les questions clés concernant le Vietnam : langue, culture, histoire, archéologie, littérature, arts, anthropologie, relations Vietnam - Bulgarie, gestion du patrimoine, tourisme, religion, science politique, économie numérique et transition écologique. Les communications ont non seulement contribué à mieux positionner l’identité vietnamienne dans la recherche international, mais ont également créé un forum d'échanges académiques approfondis sur le développement durable, les modèles d'économie verte, ainsi que sur les traditions et la philosophie diplomatique du Vietnam dans un contexte mondial en mutation.

VNA/CVN