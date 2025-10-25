Tô Lâm et son épouse concluent avec succès leur visite officielle en Bulgarie

Dans la matinée du 25 octobre, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm et son épouse, accompagnés d’une délégation de haut niveau du pays, sont rentrés à Hanoï, terminant avec succès leur visite officielle en Bulgarie du 22 au 24 octobre 2025, à l’invitation du président bulgare Rumen Radev.

Dans le cadre de sa visite, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, s’est entretenu avec le président Rumen Radev, a rencontré la presse, a eu rencontres avec le Premier ministre et la présidente de l’Assemblée nationale bulgares, ainsi qu’avec le présidente du Parti socialiste bulgare. Il a assisté au Forum d’affaires Bulgarie - Vietnam et à la cérémonie de signature de plusieurs documents de coopération entre les deux pays. Il a également visité l’Université de Sofia et le Musée national d’histoire de Bulgarie.

Déclaration commune

Sur la base des réalisations remarquables des 75 années de relations bilatérales, et avec la volonté commune de répondre aux aspirations de leurs peuples, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et le président bulgare Rumen Radev ont convenu d’adopter une Déclaration commune portant sur l’élévation des relations Vietnam - Bulgarie au niveau de “partenariat stratégique”.

Dans le cadre de ce partenariat stratégique, les deux pays continueront d’approfondir leur coopération dans divers domaines afin d’apporter des bénéfices concrets à leurs peuples et de contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et à la prospérité dans leurs régions respectives et dans le monde.

Les deux parties ont convenu de renforcer le dialogue politique et les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment au plus haut niveau, ainsi que d’étudier la mise en place de nouveaux mécanismes de coopération entre ministères, secteurs et localités. Elles se sont accordées à promouvoir les contacts entre les organes du Parti, de l’État, du gouvernement, de l’Assemblée nationale et des collectivités locales des deux pays afin de consolider la coopération politique et la compréhension mutuelle.

Partenariat “stratégique, substantiel et efficace”

Les deux parties ont également exprimé leur volonté de promouvoir les échanges de délégations dans les domaines de la défense et de la sécurité, de renforcer la coopération en matière de formation et d’industrie de défense, tout en soulignant l’importance du développement du commerce et de l’économie - considérés comme piliers centraux et moteurs essentiels du passage des relations Vietnam - Bulgarie d’un partenariat “traditionnel” à un partenariat “stratégique, substantiel et efficace”.

Parallèlement, les deux pays ont convenu de promouvoir une coopération concrète dans les domaines de la science et de la technologie, de l’éducation et de la formation, de l’agriculture, de la culture, du tourisme, du sport, du travail, de l’environnement et de la santé, tout en renforçant leur coordination au niveau régional et international.

Les deux parties ont affirmé leur soutien aux échanges réguliers entre les organisations d’amitié et les associations populaires des deux pays, ainsi qu’à la signature de nouveaux accords de coopération. Elles se sont engagées à créer des conditions favorables pour les communautés vietnamienne en Bulgarie et bulgare au Vietnam, afin qu’elles continuent de contribuer activement à la promotion des relations d’amitié et de coopération multiforme entre les deux nations.

La visite officielle du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et de son épouse en Bulgarie revêt une importance particulière, permettant ainsi aux dirigeants des deux pays de passer en revue les acquis de leur coopération et de tracer les grandes orientations pour élever les relations d’amitié traditionnelle bilatérales à une nouvelle hauteur stratégique.

