Le Vietnam renforce ses liens avec la Finlande et la Bulgarie

La visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, accompagné de son épouse Ngô Phuong Ly et d'une délégation de haut niveau, en Finlande (20-22 octobre) puis en Bulgarie (22-24 octobre), s'est conclue par un franc succès, ouvrant une nouvelle phase dans les relations entre le Vietnam et ces deux pays européens.

Il s'agissait de la première visite d'un secrétaire général du PCV en Finlande depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1973, en Bulgarie depuis 1990, et plus largement dans la région nordique et les Balkans. Ces déplacements témoignent de la volonté du Vietnam de renforcer sa coopération avec ses partenaires traditionnels et ces deux régions stratégiques, a souligné le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung dans une interview à la presse.

La visite en Bulgarie coïncidait notamment avec le 75ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Parlant des résultats importants et concrets, Lê Hoài Trung a cité : premièrement, sur la base de la confiance politique et d’une coopération de plus en plus substantielle, le Vietnam et ses partenaires ont convenu d’établir des Partenariats stratégiques Vietnam - Finlande et Vietnam - Bulgarie.

Deuxièmement, lors des entretiens, Tô Lâm et les dirigeants de la Finlande et de la Bulgarie ont échangé longuement sur les mesures stratégiques et les piliers de coopération correspondant à ce nouveau niveau de relations : économie et commerce, défense et sécurité, science et technologie, culture et éducation, échanges entre peuples.

Les parties ont également souligné des domaines de coopération innovants en phase avec les tendances actuelles tels que l’économie circulaire, la transformation numérique, la cybersécurité, les technologies spatiales, l’intelligence artificielle et les technologies quantiques.

Tô Lâm a proposé que ces pays encouragent les sept autres membres de l’Union européenne (UE) à ratifier rapidement l’Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA), et qu’ils soutiennent les efforts du Vietnam pour lever le "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE) sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Troisièmement, le dirigeant vietnamien ainsi que les dirigeants finlandais et bulgares, ont affirmé l’importance du maintien de la paix et de la stabilité régionales et mondiales, soutenant le règlement pacifique des différends sur la base du droit international.

Concernant la Mer Orientale, les deux parties ont soutenu la position commune de l’ASEAN : garantir la liberté de navigation et de survol, et régler les différends par des moyens pacifiques conformément au droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Quatrièmement, la visite a contribué à renforcer les liens d’amitié entre les peuples du Vietnam, de la Finlande et de la Bulgarie, ainsi que l’attachement de la communauté vietnamienne résidant non seulement dans ces deux pays mais aussi dans toute la région, à leur pays d’origine.

Quatre axes majeurs

Dans les temps à venir, sur la base d’une coordination étroite et cohérente entre les ministères, les secteurs et les localités, le Vietnam travaillera avec la Finlande et la Bulgarie pour mettre en œuvre efficacement les résultats de ces visites, en particulier les Déclarations conjointes sur l’établissement des Partenariats stratégiques, autour de quatre axes majeurs :

Mettre en œuvre de manière globale et cohérente le contenu des Déclarations conjointes sur l’établissement des Partenariats stratégiques.

Renforcer la coopération dans les domaines de force de chaque pays comme économie numérique, économie verte, économie circulaire, science et technologie, maritime, énergies renouvelables, agriculture de haute technologie (avec la Finlande) et technologies de l’information, cybersécurité, gouvernement électronique et gouvernance publique (avec la Bulgarie).

Intensifier la coordination au sein des forums régionaux et internationaux, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement dans les deux régions et dans le monde. La Finlande et la Bulgarie serviront de portes d’entrée pour le Vietnam vers l’Europe du Nord et les Balkans, tandis que le Vietnam constituera un pont reliant ces pays à l’ASEAN, une région dynamique et pleine de potentiel.

Promouvoir d’autres domaines de coopération importants, notamment les échanges culturels, la valorisation de l’héritage du Président Hô Chi Minh et le soutien aux communautés vietnamiennes résidant à l’étranger.

