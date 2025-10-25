Vietnam et Bulgarie ouvrent un nouveau chapitre de coopération substantielle

L'élévation officielle des relations entre le Vietnam et la Bulgarie au rang de partenariat stratégique, lors de la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en Bulgarie du 22 au 24 octobre, marque une étape importante, consolidant leur amitié traditionnelle de longue date et ouvrant des perspectives de coopération plus larges et plus substantielles dans la nouvelle ère.

>> Le chef du Parti aborde une nouvelle ère de partenariat stratégique avec la Bulgarie

>> Une étroite coordination dans la mise en œuvre du partenariat stratégique

>> Tô Lâm et son épouse concluent avec succès leur visite officielle en Bulgarie

Photo : VNA/CVN

Selon l'ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyên Thi Minh Nguyêt, cette visite symbolise la profonde confiance politique, la solidarité durable et les aspirations communes des deux peuples. Elle crée un nouvel élan pour porter le partenariat Vietnam - Bulgarie à un niveau supérieur, à la hauteur de leurs 75 ans d'amitié et de leur important potentiel de coopération.

La journaliste et écrivaine bulgare Kadrinka Kadrinova a souligné qu'au cours des 75 dernières années, les relations bilatérales ont été fondées sur la confiance mutuelle et une coopération efficace, renforcées par une amitié chaleureuse et profonde. Elle a souligné que malgré des fondations solides, les deux pays disposent encore d'un vaste potentiel inexploité pour approfondir leur collaboration dans le contexte international en constante évolution.

La transformation officielle des relations bilatérales en partenariat stratégique ouvre la voie à une coopération d'avenir, notamment dans les domaines des sciences et des technologies, ainsi que de l'éducation et de la formation, considérés comme des piliers essentiels pour obtenir des résultats concrets et durables à l'ère numérique.

Lors de réunions de haut niveau, les dirigeants bulgares ont exprimé leur profonde affection pour le Vietnam, leur reconnaissance pour leur amitié historique et leur admiration pour le développement socio-économique et les réussites du Vietnam en matière d'intégration internationale. Ils ont réaffirmé la volonté de la Bulgarie de servir de passerelle pour promouvoir une coopération plus étroite entre le Vietnam et l'Union européenne (UE) ainsi que la région des Balkans.

Le président Roumen Radev a réaffirmé la politique constante de la Bulgarie, qui valorise son amitié traditionnelle et sa coopération multiforme avec le Vietnam, exprimant sa volonté de renforcer la collaboration pour un développement durable et une prospérité partagée entre les deux continents.

La visite officielle du secrétaire général Tô Lâm a également reflété la politique étrangère du Vietnam axée sur l'indépendance, l'autonomie, la diversification, la multilatéralisation et l'intégration internationale proactive, tout en contribuant à la mise en œuvre effective de la résolution N°59 du Politburo sur l'intégration internationale dans le nouveau contexte.

Grâce à leur volonté politique commune et à leur amitié de longue date, les relations entre le Vietnam et la Bulgarie sont appelées à s'approfondir, offrant des avantages tangibles aux deux peuples et contribuant à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans leurs régions respectives et dans le monde.

VNA/CVN