Lai Châu : Ha Quang Trung élu président du Comité populaire provincial

Lors de la 30 e session du Conseil populaire de la province de Lai Châu de la XV e législature (mandat 2021-2026), tenue ce 19 novembre, Ha Quang Trung, secrétaire adjoint du Comité du Parti provincial de Lai Châu, a été élu président du Comité populaire provincial pour le mandat 2021-2026.

>> Nguyên Van Ut élu président du Comité populaire de Dông Nai

>> Nguyên Khac Toàn élu président du Comité populaire de la ville de Huê

>> Vo Trong Hai élu président du Comité populaire de la province de Nghê An

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d'investiture, le nouveau président du Comité populaire provincial de Lai Châu a affirmé sa volonté de poursuivre son perfectionnement personnel, d'élever son sens des responsabilités et de redoubler d'efforts pour mener à bien les missions qui lui sont confiées.

Il s’est engagé à poursuivre les réformes, à renforcer l’efficacité de la gestion publique et à exercer pleinement ses prérogatives, conformément à la Constitution et à la loi. Il s'est aussi engagé à être proactif, à mener la coordination étroite avec les services concernés pour élaborer des programmes de travail concrets et efficaces. Dans l’immédiat, la province s’efforcera de mettre en œuvre les solutions nécessaires pour atteindre avec succès les objectifs et indicateurs du plan 2025.

Né le 27 octobre 1976 dans la province de Hung Yên, Ha Quang Trung a occupé plusieurs postes importants.

Selon la décision n°2524-QĐNS/TW du 14 novembre 2025 du Secrétariat du Comité central du Parti, il a été relevé de ses fonctions de secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti de Diên Biên pour le mandat 2025-2030 et transféré à la province de Lai Châu, où il a été désigné secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti pour le même mandat.

VNA/CVN