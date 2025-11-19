Cà Mau

Le développement de Hon Khoai, une avancée d’un Vietnam aspirant et résilient

Dans la matinée du 19 novembre, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et une délégation de travail du Comité central ont effectué une visite et une séance de travail avec des unités de l’Armée, l’organisation du Parti et les autorités de la province de Cà Mau sur l’île de Hon Khoai (commune de Đât Mui, province de Cà Mau).

Photo : VNA/CVN

Après avoir inspecté l’avancement de deux projets : la route reliant le continent à l’île de Hon Khoai et le port polyvalent à double usage de Hon Khoai – mis en œuvre par la Marine populaire vietnamienne et le Corps 12, et après avoir écouté les rapports lors de la séance de travail, Tô Lâm a estimé qu’en un laps de temps très court après la fusion administrative, la province de Cà Mau avait montré clairement un esprit de renouveau ainsi qu’une capacité organisationnelle efficace.

Le secrétaire général a souligné que la construction de la route vers l’île de Hon Khoai et du port polyvalent à double usage de Hon Khoai contribuerait à former un "écosystème" d’infrastructures complet, permettant de concrétiser l’aspiration de Cà Mau à se tourner vers la mer.

Il a précisé que la construction de la route et du port, sur le plan de la défense et de la sécurité, renforcerait le rôle stratégique de l’île dans la protection de la souveraineté maritime du Sud-Ouest et dans les opérations de recherche et de sauvetage.

Faciliter les exportations agricoles et halieutiques

Sur le plan économique, Hon Khoai deviendra un point de connexion essentiel de la Région économique clé du Delta du Mékong, permettant de réduire les coûts de transport et de logistique, de désengorger le système portuaire de Hô Chi Minh-Ville et du Sud-Est, de faciliter les exportations agricoles et halieutiques vers les routes maritimes internationales, d’ouvrir un nouvel espace de développement pour Cà Mau, d’exploiter pleinement les potentialités maritimes et économiques locales, de promouvoir l’industrie de transformation et les services logistiques de haute qualité, et de former une nouvelle porte d’entrée du commerce international du Vietnam.

Tô Lâm a demandé à la province d’accélérer l’élaboration du projet de développement de l’archipel de Hon Khoai, fort sur le plan économique et solide sur le plan de la défense et de la sécurité, en conformité avec la planification nationale. Il a souligné la nécessité de bien délimiter les zones militaires, semi-militaires, économiques et écologiques afin d’assurer une planification cohérente pour les investissements dans les infrastructures énergétiques, de transport, de télécommunications, les ouvrages militaires, le port en eau profonde à double usage et les abris anti-tempête.

Dans la mise en œuvre des projets et de ses composantes, il a insisté sur la nécessité d’accorder une attention particulière à la protection de l’environnement forestier, marin et insulaire, en garantissant le développement durable sans affecter les fonctions de défense. Il a recommandé de connecter progressivement les zones économiques, industrielles, urbaines et logistiques liées au port de Hon Khoai et à l’aéroport de Cà Mau.

Le secrétaire général a insisté : "Hon Khoai n’est pas seulement un ouvrage – c’est une avancée d’un Vietnam animé par l’aspiration et la résilience".

Il a rappelé qu’il ne fallait en aucun cas relâcher la vigilance en matière de défense. Parallèlement au développement des infrastructures, toutes les forces doivent maintenir le plus haut niveau de préparation au combat, assurer la sécurité du chantier, la sécurité du personnel et être en mesure de maîtriser toute situation en mer.

Le secrétaire général a demandé aux dirigeants provinciaux d’être régulièrement présents sur le terrain, de motiver les cadres, soldats, ingénieurs et ouvriers, et de garantir leurs conditions matérielles.

VNA/CVN