Vers un partenariat accru entre Hô Chi Minh-Ville et la République tchèque

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, a eu une entrevue le 19 novembre avec le président du Sénat du Parlement de la République tchèque, Milos Vystrcil, dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam sur invitation du président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân.

Lors de cette rencontre, Nguyên Van Duoc a exprimé sa vive satisfaction de voir Hô Chi Minh-Ville choisie comme première étape de ce déplacement du dirigeant tchèque, témoignant de la reconnaissance du rôle, du potentiel et de la position économique et diplomatique de la ville. Il s’est déclaré convaincu que cette visite contribuerait à consolider l’amitié traditionnelle et à créer un nouvel élan pour les relations bilatérales dans cette nouvelle période.

Soulignant la portée symbolique de cet événement, qui intervient dans le contexte du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1950-2025), Nguyên Van Duoc a affirmé qu’il s’agissait d’un moment opportun pour marquer de nouveaux jalons dans la coopération.

Concernant les orientations futures, le dirigeant de Hô Chi Minh-Ville a estimé que les atouts tchèques dans la haute technologie, la mécanique, les énergies vertes et l’agriculture de pointe s’alignaient parfaitement avec la stratégie de développement de la ville. Il a affirmé que Hô Chi Minh-Ville souhaitait devenir une destination fiable pour les entreprises tchèques, soulignant que les autorités municipales étaient prêtes à créer des conditions optimales pour les investisseurs tchèques.

De son côté, le président du Sénat tchèque, Milos Vystrcil, a salué le dynamisme et la prospérité de Hô Chi Minh-Ville, où les entreprises tchèques souhaitent rechercher des opportunités d’investissement, de promotion commerciale et d’import-export. Il a appelé les entreprises des deux pays à renforcer les échanges, la coopération et le soutien mutuel, notamment dans les technologies de l’information et l’intelligence artificielle. Il a en outre annoncé l'intention de la République tchèque de rouvrir prochainement son Consulat général dans la ville.

Dans l’après-midi du même jour, la délégation tchèque s’est rendue à l’Université Tôn Duc Thang pour échanger avec les étudiants de l’établissement.

