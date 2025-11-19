Le Vietnam et le Laos consolident leur coopération sur le front de l’information

Une délégation de la Commission de sensibilisation, d’éducation et de mobilisation des masses du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par son vice-président Triêu Tài Vinh, a effectué le 19 novembre à Vientiane une série de rencontres de haut niveau visant à approfondir la coopération bilatérale en matière de communication politique.

>> Renforcer durablement les relations Vietnam - Laos

>> Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc en visite de travail au Laos

>> Coopération Vietnam - Laos dans l’organisation d’une foire de mise en relation commerciale

Photo : VNA/CVN

Reçue par Khamphanh Pheuyavong, secrétaire du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président de la Commission de sensibilisation et d’entraînement du Comité central du PPRL, la délégation vietnamienne a affirmé le rôle de la communication pour diffuser largement les informations sur les relations entre les deux pays. De son côté, Khamphanh Pheuyavong a plaidé pour une intensification des échanges afin de sensibiliser davantage les jeunes générations à cette amitié unique.

Lors de sa rencontre avec la délégation vietnamienne, Inlavanh Keobounphanh, vice-présidente du Front lao d’édification nationale, a appelé la partie vietnamienne à continuer à partager ses expériences dans le travail de communication, d’aider le Laos à améliorer ses capacités en termes de lutte contre la désinformation et les arguments hostiles.

Le 16 novembre, un entretien entre la Commission de sensibilisation, d’éducation et de mobilisation des masses du Comité central du PCV et la Commission de sensibilisation et d’entraînement du Comité central du PPRL s’est tenu.

Les deux parties ont convenu de collaborer pour organiser diverses activités visant à diffuser les lignes et politiques des deux Partis, ainsi qu’à promouvoir les relations entre les deux pays.

À cette occasion, la partie lao a appelé la Commission vietnamienne à continuer de l’assister dans la modernisation d’organes de presse lao et dans la formation du personnel technique.

VNA/CVN