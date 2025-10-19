Une artisane Êdê tisse sa résilience dans le brocart de Dak Lak

Malgré son handicap physique, H’Yar Kbuôr, une femme Êdê de la province de Dak Lak, a su transformer ses difficultés en moteur pour se lancer dans l’entrepreneuriat autour du brocart, un tissu artisanal traditionnel.

>> Préserver le tissage de la brocatelle de l'ethnie minoritaire Bahnar

>> Les tisserands de brocart khmers insufflent une nouvelle vie à leur artisanat

>> À Gia Lai, le village de Kep réinvente son héritage du tissage de brocart

>> Préservation du tissage de brocart des Thai

Photo : CTV/CVN

Dans sa nouvelle maison au cœur du village de Kla, commune d’Ea Na, province de Dak Lak, H’Yar Kbuôr, 60 ans, contemple avec fierté les motifs colorés d’une tunique tout juste sortie du métier à tisser. Elle se réjouit de voir les créations réalisées par les femmes de son village gagner en notoriété.

Issue d’une famille modeste, à l’âge de 5 ans H’Yar perd l’usage d’une jambe à la suite d’une grave maladie. Condamnée à se déplacer avec des béquilles, elle doit arrêter ses études après la 6ᵉ et apprend auprès de sa mère l’art du tissage de brocart.

Passion profonde

Malgré son handicap physique, elle se révèle dotée d’un talent manuel exceptionnel. Animée d’une passion profonde, elle maîtrise dès son adolescence des motifs complexes que peu de tisserandes savent reproduire.

Peu à peu, H’Yar complète son savoir-faire en se formant à la couture et ouvre un petit atelier dans son village. Elle tisse et confectionne pour subvenir à ses besoins et aider sa famille.

Ses créations raffinées reflètent l’identité culturelle des Êdê. Consciente de la demande croissante en costumes traditionnels lors des cérémonies et mariages, elle modernise ses modèles afin de séduire une clientèle plus jeune.

Outre les vêtements, elle développe une gamme variée : bracelets, sacs à main et cartables. Son ingéniosité séduit et attire de nombreux clients, bien au-delà de sa communauté.

Entrepreneuriat et innovation

En 2021, H’Yar ose présenter son projet au concours "Femmes et entrepreneuriat innovant ", organisé par l’Union des femmes de la province de Dak Lak. Son produit a fait une impression particulièrement forte, non seulement par sa qualité, son esthétique et sa faisabilité, mais aussi en raison de sa forte volonté qui a inspiré de nombreuses autres femmes.

Photo : CTV/CVN

Elle décroche un prix d’encouragement et son projet est retenu parmi cinq autres pour bénéficier d’un soutien en investissement.

À la suite du concours, elle reçoit une surjeteuse, des conseils sur de nouveaux modèles tendance et une aide pour la commercialisation de ses produits.

"Ce n’est qu’un début, confie-t-elle. Mon ambition est de redonner vie à l’art du brocart et de créer une véritable marque. Mais surtout, j’aimerais que les femmes de mon village puissent trouver dans ce métier un moyen de gagner en autonomie et en confiance".

Ce succès initial au concours d'entrepreneuriat a redonné de l'élan à H'Yar pour élargir sa production, permettant à de nombreuses femmes de son hameau d'apprendre le métier et d'augmenter leurs revenus. Elle a mobilisé ces femmes pour créer ensemble un groupe coopératif dans le double objectif de préserver cet artisanat traditionnel et d'assurer un revenu stable supplémentaire.

En août 2022, la coopérative de tissage de Kla voit le jour avec 18 membres, placée sous la responsabilité de H’Yar. Elle se spécialise dans la production de tissus et broderies traditionnels Ê Đê, tout en collaborant avec des structures touristiques et commerciales pour promouvoir et écouler ses créations. Les associations locales soutiennent également le projet en fournissant 1 surjeteuse et en prêtant 3 machines à coudre.

H’Yar partage : "Ce n’est qu’un début. Mon souhait est de relancer avec plus de force le métier du tissage de brocart de mon ethnie et, progressivement, de bâtir une marque pour affirmer notre propre place sur le marché. Le plus important est d'aider les femmes de mon village à progresser et à prendre confiance en elles".

Aujourd’hui, H’Yar est devenue une figure respectée dans sa communauté. Petite fille handicapée obligée d'arrêter l’école prématurément, elle est aujourd’hui devenue la "locomotive" du mouvement d'entrepreneuriat et de création d'entreprise pour les femmes des minorités ethniques dans son village.

Elle est la preuve vivante qu’on peut défier le destin, oser entreprendre et donner un nouvel avenir à une tradition séculaire.

Duy Bao/CVN