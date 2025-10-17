Catastrophes naturelles

Plus de 63 milliards de dôngs pour les sinistrés de Cao Bang

À la suite des dégâts considérables causés par les typhons Bualoi et Matmo, la province montagneuse de Cao Bang (Nord) intensifie ses efforts de secours et de reconstruction afin d’aider la population à surmonter les conséquences des catastrophes naturelles.

Photo : VNA/CVN

Selon Vu Khac Quang, vice-président du Comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam, plus de 63 milliards de dôngs, 500 tonnes de riz ainsi qu’une grande quantité de denrées alimentaires, de médicaments et de produits de première nécessité ont été collectés à travers le pays grâce à la solidarité de milliers de particuliers, d’organisations et d’entreprises.

Ces aides ont été rapidement distribuées aux communes et quartiers sinistrés. Des équipements essentiels, notamment des pompes de grande capacité, ont été déployés pour assécher les zones inondées et améliorer les conditions sanitaires locales.

Afin de garantir une distribution efficace, les autorités provinciales ont mis en place un système de communication fluide permettant de suivre de près les besoins concrets des localités, évitant ainsi les déséquilibres entre zones accessibles et régions reculées ou isolées.

Le Comité provincial du Front de la Patrie a également coopéré avec les donateurs pour ajuster la nature des aides en fonction des besoins réels des sinistrés. Actuellement, les sinistrés manquent encore d’ustensiles de cuisine, de médicaments, de vêtements ainsi que d’outils agricoles pour relancer leur production.

Forte de l’expérience des années précédentes, la province a renforcé la coordination des actions humanitaires, garantissant que chaque don parvienne directement aux bénéficiaires tout en contournant les routes encore bloquées ou inondées.

Photo : VNA/CVN

Les communes concernées procèdent activement à l’évaluation des pertes afin de permettre un déblocage rapide des aides post-catastrophe. Une fois les rapports détaillés établis, les fonds seront alloués aux foyers ayant subi des dommages sur leurs habitations, cultures ou élevages.

Actuellement, les autorités provinciales expriment leur préoccupation quant à l’absence de mécanismes d’aide pour les petits commerçants et ménages économiques, fortement touchés par ces intempéries. Actuellement, conformément au décret gouvernemental n°93/2021/ND-CP et à la résolution n°09/2025/NQ-HDND du Conseil populaire provincial, les aides visent principalement les agriculteurs, excluant les petits commerçants et ménages économiques. La province appelle donc à un ajustement des politiques publiques afin de les soutenir également.

La province bénéficie par ailleurs du soutien actif de nombreux partenaires. Le Fonds Thiện Tâm de Vingroup participe à la reconstruction de logements ; la province de Son La a offert un milliard de dôngs ; le ministère de la Police ainsi que l’entreprise Xuân Truong (province de Ninh Binh) ont également apporté une aide financière d’un milliard de dôngs.

Dans un souci de coordination logistique, Cao Bang a rapidement restauré des routes, fourni des informations précises aux délégations caritatives et assuré une liaison constante entre les équipes de secours et les autorités locales, garantissant ainsi que l’ensemble des aides soient acheminées sans retard ni encombrement.

VNA/CVN