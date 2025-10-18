Hô Chi Minh-Ville

100e implantation de valve aortique au Centre médical universitaire

Le Centre médical universitaire de Hô Chi Minh-Ville a franchi le cap symbolique de sa 100ᵉ implantation transcathéter de valve aortique (TAVI), confirmant son rôle de pionnier dans le traitement des valvulopathies cardiaques au Vietnam.

Le TAVI est une technique mini-invasive permettant de remplacer une valve aortique défectueuse sans recourir à une chirurgie à cœur ouvert. Cette méthode aide à réduire les douleurs thoraciques, l’essoufflement et d’autres symptômes liés à la sténose aortique.

S’exprimant lors de la cérémonie célébrant cette 100e intervention, organisée le 16 octobre, le professeur Truong Quang Binh, président du Conseil scientifique du Centre médical universitaire, a rappelé que le remplacement valvulaire aortique ouvert (RVAE) demeure depuis des années une option thérapeutique fiable pour traiter les valvulopathies aortiques.

Cependant, pour les patients âgés ou ceux dont l’état de santé ne permet pas une chirurgie à cœur ouvert, le TAVI représente une solution optimale, a-t-il indiqué.

Selon lui, cette technique offre plusieurs avantages : réduction de la douleur et des pertes sanguines, moindre risque de complications chirurgicales et convalescence plus rapide. La plupart des patients peuvent regagner leur domicile trois à cinq jours après l’intervention. Cette procédure améliore considérablement la qualité de vie et réduit le taux de mortalité ainsi que les complications.

Vers un centre d'excellence en valvulopathie cardiaque

Le Dr. Nguyên Hoàng Dinh, Professeur agrégé et directeur adjoint de l'hôpital, a déclaré que l'objectif de l'établissement était de créer un "Centre d'excellence en valvulopathie cardiaque" répondant aux normes internationales pour le traitement des valvulopathies cardiaques.

Après plus de dix ans d’apprentissage et de perfectionnement, les médecins de l’établissement maîtrisent désormais cette technique de pointe, a-t-il ajouté.

Cette réussite constitue selon une base solide pour poursuivre la triple mission d’un hôpital universitaire : le traitement, la formation et la recherche scientifique.

On estime qu’au Vietnam, entre 100.000 et 150.000 personnes sont atteintes d’une maladie de la valve aortique.

