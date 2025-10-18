Le Vietnam, un modèle inspirant contre la pauvreté

Cité en exemple à l’échelle mondiale, le Vietnam a brillamment relevé le défi de la pauvreté. La mise en œuvre de deux programmes ciblés a transformé en profondeur et de façon durable les zones rurales, entraînant une amélioration remarquable des conditions de vie de leurs habitants.

Le succès du Vietnam en matière de lutte contre la pauvreté en fait une figure d’exemple à l’international. Entre 2021 et 2025, le taux de foyers en situation défavorisée a rapidement décliné. Cette avancée s’est accompagnée d’une amélioration constante des infrastructures et de la qualité de vie en milieu rural, soutenue par une large extension des services sociaux de base, parmi d’autres avancées notables.

Près de cinq ans après leur lancement, le Programme cible national de construction de la Nouvelle ruralité et celui de Réduction durable de la pauvreté (2021-2025) ont été porteurs de mutations profondes. Ces deux initiatives phares ont puissamment soutenu une croissance économique à la fois rapide et pérenne. Elles ont permis d’élever globalement le niveau de vie, tant matériel que spirituel des populations rurales tout en modernisant les équipements de ces zones.

Selon le Bureau central de coordination de la Nouvelle ruralité, du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, le pays s’est affirmé comme une référence mondiale dans l’atteinte des Objectifs du Millénaire, notamment en matière de lutte contre la précarité et de dynamisation des territoires ruraux.

Recul de la précarité et métamorphose rurale

Trân Nhât Lam, chef adjoint du Bureau de coordination de la Nouvelle ruralité, a confirmé que les deux dispositifs nationaux ont dans l’ensemble atteint voire dépassé les objectifs fixés pour la période 2021-2025. Il a notamment précisé que le taux de ménages pauvres, mesuré selon la norme multidimensionnelle, ne devrait plus s’élever qu’à 1,93% fin 2024. Ce taux chute à 24,86% dans les districts les plus démunis, et à 12,55% pour les foyers issus des minorités ethniques.

L’impulsion donnée à la réduction de la pauvreté devrait s’intensifier en 2025. Une preuve concrète de cette réussite est le dépassement des objectifs fixés par l’Assemblée nationale et le gouvernement : 19 communes en situation de grande précarité situées dans les zones côtières, insulaires et maritimes sont parvenues à sortir de cette catégorie difficile.

Par ailleurs, au 30 juin 2025, le pays comptait 6.084 de ses 7.669 communes reconnues pour avoir atteint les standards de la Nouvelle ruralité. Parmi elles, 2.567 ont obtenu la certification de Nouvelle ruralité avancée et 743 celle de Nouvelle ruralité modèle. Ce dernier chiffre, en hausse de 700 communes depuis fin 2021, dépasse l’objectif initial de la période.

En 2025, au niveau provincial, 13 provinces et municipalités ont été officiellement reconnues par le Premier ministre pour avoir achevé leur mission d’édification, atteignant ainsi 87% de la cible globale fixée.

Mobilisation citoyenne et bilan consolidé

Ces avancées se traduisent par une amélioration concrète des revenus : le revenu annuel moyen par habitant des zones rurales a atteint 54 millions de dôngs en 2024, ce qui représente une augmentation de 1,3 fois par rapport à l’année 2020.

En parallèle, les mouvements tels que “Tout le pays s’unit pour bâtir la Nouvelle ruralité” ou “Pour les pauvres - Ne laisser personne de côté” ont été largement déployés, suscitant un engagement massif.

Fin juin 2025, environ 3,7 millions de milliards de dôngs avaient été mobilisés pour la construction rurale. Des millions de ménages ont volontairement fait don de plus de 98,2 millions de mètres carrés de terres, contribuant en dizaines de milliers de milliards de dôngs et en d’innombrables journées de travail à cet effort collectif.

À ce jour, ces programmes cibles nationaux ont concrètement amélioré les conditions de vie des habitants des campagnes, en ciblant particulièrement les minorités ethniques, les populations démunies et les groupes vulnérables.

Les effets sont multiples : les infrastructures se sont modernisées, les moyens de subsistance ont été consolidés et l’accès aux services sociaux essentiels (santé, éducation, eau potable, information) s’est généralisé, entraînant une réduction spectaculaire de l’incidence de la pauvreté.

“Grâce à cette dynamique, le pays est devenu un phare mondial dans l’atteinte des Objectifs du Millénaire, notamment en matière de réduction de la pauvreté et d’essor des zones rurales”, a réaffirmé M. Lam.

Même au sein de la capitale Hanoï, les résultats sont probants. Lors du lancement du plan en 2010, les 401 communes participantes ne répondaient en moyenne qu’à un seul critère. Aujourd’hui, les zones rurales ont connu une mutation radicale : on n’y recense plus aucun foyer classé comme pauvre.

L’armature rurale de la capitale s’est développée de manière homogène et contemporaine : 100% des routes communales et inter-hameaux sont désormais bitumées ou asphaltées ; 100% des postes de santé communaux sont aux normes nationales ; plus de 95% des citoyens bénéficient de l’assurance maladie ; plus de 96% des établissements scolaires répondent aux normes ; plus de 95% des foyers utilisent l’eau potable, et le système d’irrigation couvre plus de 95% des surfaces agricoles.

Évaluant ces résultats, le vice-président de l’Assemblée nationale, Lê Minh Hoan, a fermement affirmé que le dispositif de développement rural va bien au-delà de la simple modernisation des infrastructures.

Il s’agit, selon lui, d’un effort visant à transformer en profondeur l’existence des populations, les érigeant en véritables “havres de vie” désirables. L’objectif est d’y catalyser l’ensemble des facteurs économiques, culturels, sociaux et écologiques - pour garantir à chaque citoyen une vie paisible et épanouie, alimentant l’aspiration collective au progrès. Illustrant ces propos avec l’exemple de Hanoï, il souligne que le paysage campagnard ne se limite plus à l’imagerie désuète du “banian, du quai et de la cour communale”. Il incarne désormais la “ville dans le village”, le hameau “électrifié et fleuri”.

Si les deux Programmes cibles nationaux ont globalement atteint et dépassé les objectifs assignés pour 2021-2025, un représentant du Bureau de coordination de la Nouvelle ruralité a néanmoins mis en lumière certains points de vigilance. Dans quelques territoires, le risque de retour à la précarité reste notable, avec un taux de récurrence préoccupant. De plus, la cadence de décaissement des crédits, notamment pour les dépenses d’exploitation, n’est pas toujours conforme aux attentes.

Impulser une économie rurale durable

Deux obstacles majeurs ont également été identifiés : d’une part une compréhension parfois limitée de l’enjeu de ces programmes par certaines instances du Parti et autorités locales et d’autre part un encadrement et une direction qui manquent parfois de la rigueur nécessaire dans l’exécution des mouvements d’émulation pour le développement et l’éradication de la misère.

Concernant les orientations stratégiques à venir, Trân Thanh Nam, vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, a souligné que pour capitaliser sur les acquis, la phase suivante devra s’aligner strictement sur les résolutions du Parti et du gouvernement, tout en répondant aux besoins concrets des citoyens des campagnes. Le but est d’élever la qualité de cette initiative dans une optique de durabilité, en partant du postulat que l’édification des territoires ruraux est un processus qui a un commencement, mais pas de fin.

Pour sa part, Trân Nhât Lam a annoncé une réorganisation structurelle majeure : afin d’assurer une gestion, une direction et une exécution unifiées et efficientes des deux dispositifs, le Premier ministre a mandaté le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, en coordination avec les autres ministères, pour élaborer un nouveau Programme cible national fusionné. Ce dernier, intégrant les deux initiatives antérieures, portera le titre de “Programme cible national d’édification de la Nouvelle ruralité et de réduction durable de la pauvreté”.

Ce cadre d’action remanié sera déployé sur une décennie (2026-2035), structurée en deux phases distinctes. La première (2026-2030) se concentrera sur les cibles à atteindre d’ici 2030, tandis que la seconde (2031-2035) prolongera les efforts jusqu’à l’horizon 2035.

Selon M. Lam, l’ambition générale est d’ériger une Nouvelle ruralité moderne, complète, durable et résiliente face aux défis climatiques. Cette initiative vise un équilibre harmonieux entre développement économique, progrès social, protection de l’environnement, préservation des paysages, de l’identité culturelle et des valeurs ancestrales.

Ambitions stratégiques pour 2035

Ce dispositif d’envergure vise également à stimuler l’économie des campagnes, contribuant à la restructuration du secteur agricole. L’objectif est de passer d’une simple production agricole à une économie à valeurs multiples, étroitement liée à la lutte contre la pauvreté multidimensionnelle, à la prévention des rechutes, à la croissance verte, à l’innovation technologique et à la transformation numérique. Il s’agit, au final, d’augmenter les revenus et d’améliorer l’accès des citoyens aux services essentiels.

Les cibles à atteindre d’ici 2030 sont ambitieuses : le revenu moyen par habitant en zone rurale devra être 2,5 à 3 fois supérieur à celui de 2020. Parallèlement, le taux de pauvreté multidimensionnelle devra décroître de 1 à 1,5% par an, et d’au moins 3% par an dans les communes les plus défavorisées, avec pour objectif que 100% d’entre elles sortent de cette situation. De plus, au moins 65% des communes devront atteindre les standards de la Nouvelle ruralité, et près de 10% devront être reconnues comme “Nouvelle ruralité moderne”.

Pour l’échéance 2035, M. Lam a précisé que le nouveau cadre vise à augmenter le revenu moyen par habitant d’au moins 1,6 fois par rapport à 2030. Il entend aussi certifier au moins 85% des communes comme ayant atteint les standards ruraux, reconnaître environ 30% d’entre elles comme “Nouvelles ruralités modernes” et distinguer 10 à 12 provinces et municipalités comme ayant achevé leur mission d’édification.

Ces deux programmes cibles nationaux - axés sur la Nouvelle ruralité et la réduction durable de la pauvreté - déploient leurs efforts de manière transversale sur l’ensemble du territoire.

Cette action unifiée couvre l’intégralité des 34 provinces et villes sous tutelle centrale. Elle s’étend précisément à 2.621 communes (dont 350 parmi les plus pauvres), 687 quartiers et 13 zones spéciales, mobilisant ainsi chaque hameau et village du pays.

