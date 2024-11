Préserver le tissage de la brocatelle de l'ethnie minoritaire Bahnar

Le tissage du brocart est un trait culturel original de l'ethnie Bahnar. La brocatelle attire non seulement par sa beauté, mais aussi par sa dimension culturelle et religieuse.

Les couleurs principales des tissus de brocatelle des Bahnar sont noir et bleu foncé, avec des motifs rouges, jaunes et blancs. Pour les personnes les plus respectées d'une communauté villageoise, les tissus auront des motifs uniques. Par exemple, la tenue du patriarche du village arbore des rubans colorés et est plus épaisse que la tenue habituelle.

Selon l'artisan Y Tui, 43 ans, domicilié dans la commune de Kroong, à Kon Tum (hauts plateaux du Centre), les motifs sur le brocart sont souvent créés à partir d'images de grains de riz, d'arbres, d'animaux et de scènes de la vie quotidienne. Au fil du temps, les tisserands ont créé des motifs plus originaux pour s’adapter à la période actuelle.

L'artisane Y Yin, 72 ans, villageoise de Kon Ko Tu, commune de Dak Ro Wa, à Kon Tum, sait tisser depuis l'âge de 12 ans. Actuellement, elle est une des rares artisanes de la province de Kon Tum capables de "raconter des contes anciens" sur des tissus de brocart, des contes qu’elle a écoutés durant son enfance.

"Les contes anciens des Bahnar présentent de nombreuses similitudes avec ceux des Kinh. La différence ici est que les détails sont souvent associés aux dieux et à la vie des Bahnar. La plupart des contes anciens tissés ont une fin heureuse pour apporter une signification éducative aux jeunes et à la communauté sur la culture et les croyances de notre ethnie", a-t-elle dit.

Les Bahnar de la province de Kon Tum ont mis sur le marché leurs produits tissés à la main afin de préserver leur artisanat traditionnel tout en gagnant leur vie.

Dans le village de tourisme communautaire de Kon Ko Tu, grâce à l'artisane Y Yin, de nombreux visiteurs ont pu découvrir par eux-mêmes le tissage traditionnel des Bahnar.

Le patriarche du village de Kon Ko Tu, A Chun, a partagé que l'artisane Y Yin était un exemple qui suscitait chez la jeune génération le désir de préserver la beauté de la culture Bahnar. Parallèlement, l'artisane Y Yin a transmis des techniques aux femmes du village, contribuant ainsi à créer de nombreux produits uniques.

En février 2023, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a inscrit le tissage artisanal traditionnel du groupe ethnique Bahnar dans les districts de Dak Ha, Sa Thay, Kon Ray et dans la ville de Kon Tum (province de Kon Tum) au patrimoine culturel immatériel national.

Selon le directeur adjoint du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Kon Tum, Phan Van Hoàng, dans les temps à venir, son Service lancera divers programmes sur cet artisanat, dont des cours de formation, des fêtes où des costumes traditionnels des groupes ethniques seront promus.

Grâce au tourisme, la préservation et la promotion des valeurs traditionnelles contribueront au développement socio-économique, aidant les minorités ethniques à augmenter leurs revenus et à améliorer progressivement leur vie.

