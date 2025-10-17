L’éducation numérique populaire propulse l’intelligence vietnamienne dans la nouvelle ère

Dès le 3 septembre 1945, au lendemain de la proclamation de la République démocratique du Vietnam, le gouvernement provisoire avait lancé trois mouvements d’émulation contre la famine, l’analphabétisme, les envahisseurs étrangers.

>> La Loi sur la science, la technologie et l’innovation lève les freins à l’innovation

>> Un cadre juridique inédit pour l’innovation au Vietnam

>> Éducation numérique et IA - apprendre pour ne pas être dirigé

Photo : VNA/CVN

Le mouvement "Éducation populaire" est devenu le plus grand mouvement d’alphabétisation de l’histoire du pays, aidant des millions de Vietnamiens à apprendre à lire et à écrire, ouvrant une nouvelle ère de connaissance et d’autonomie nationale.

Huit décennies après, à l’ère numérique, où la technologie est devenue le langage de la vie et où la compétence numérique est une condition de la participation à la société moderne, le Parti et l’État ont lancé le mouvement "Éducation numérique populaire".

Il vise à enseigner non seulement les lettres, mais aussi la compétence numérique ; à élargir non seulement les connaissances mais aussi les opportunités de développement de l’homme dans la nouvelle ère de la nation.

L’éducation numérique, un mouvement de tout le peuple

Lors de la cérémonie de lancement du mouvement et du lancement de la plateforme "Éducation numérique populaire", le 26 mars 2025 à l’Université des sciences et technologies de Hanoi, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé : "Si nous percevons la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme des exigences objectives, des choix stratégiques et des priorités absolues dans la période révolutionnaire actuelle, nous ne pouvons nous passer de la société numérique, de la nation numérique et des citoyens numériques; et donc du mouvement +Éducation numérique+.

Photo : VNA/CVN

Avec le mouvement "Éducation numérique populaire", le Parti et l’État vietnamiens ont donné une orientation claire et précise : ce mouvement doit devenir un mouvement révolutionnaire, universel, inclusif et étendu.

Immédiatement après son lancement le 26 mars 2025, le mouvement "Éducation numérique populaire" a reçu une attention particulière, une direction impactante et une participation concertée de l’ensemble du système politique.

La Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses a collaboré avec le ministère des Sciences et des Technologies et les agences concernées pour conseiller sur la promulgation du Plan n°01-KH/BCDTW relatif à la mise en œuvre du mouvement. Ce plan constitue une base importante pour son déploiement à l’échelle nationale.

Photo : VNA/CVN

Sur cette base, 100% des ministères, branches et localités ont élaboré des programmes d’action spécifiques. Après la fusion administrative, les provinces et les villes ont rapidement constitué les comités directeurs, les groupes de travail et publié de nouveaux plans de mise en œuvre.

Des cérémonies de lancement ont été solennellement organisées, en présentiel et en ligne, et en présence des dirigeants locaux. Le message est clair : l’apprentissage des compétences numériques est non seulement un droit, mais aussi une responsabilité civique dans la nouvelle ère.

Le 29 avril 2025, le ministère des Sciences et des Technologies a publié la décision n°757/QD-BKHCN établissant le Cadre de base des connaissances et compétences numériques, ainsi que des lignes directrices pour l’évaluation et l’attestation de l’achèvement du niveau de vulgarisation des compétences numériques.

Photo : VNA/CVN

Sur cette base, le ministère de l’Éducation et de la Formation a rédigé des programmes d’apprentissage concis, pratiques et adaptés à la vie quotidienne et au travail. Les supports pédagogiques sont produits sous de nombreux formats : textes, images, vidéos, cours d’enseignement audio, destinés aux enseignants et aux apprenants.

L’Assemblée nationale a également élaboré le Cadre des connaissances et compétences numériques de l’Assemblée nationale, comprenant quatre niveaux (élémentaire, intermédiaire, avancé et spécialisé), contribuant ainsi à la formation d’une "Assemblée nationale numérique" moderne et professionnelle.

"Le savoir est la clé, la technologie est la porte sur un avenir meilleur. Pour diffuser le mouvement "Éducation numérique populaire", il faut non seulement des politiques et le soutien du gouvernement et des organisations sociales, mais tout d’abord, les citoyens sont les principaux acteurs dont l’apprentissage proactive, la disposition à partager et à appliquer les connaissances numériques sont nécessaires, construisant ensemble une société progressiste dans la nouvelle ère." - Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la cérémonie de lancement du mouvement et de la plateforme "Éducation numérique populaire".

Au cœur du mouvement, la plateforme "Éducation numérique populaire" développée par le ministère de la Police permet à tout un chacun d’étudier à tout moment et en tout lieu grâce. Sur VNeID, le nom utilisateur est authentifié par un compte, le certificat est délivré automatiquement et les données personnelles d’apprentissage sont stockées.

Le ministère des Sciences et Technologies développe également un assistant d’apprentissage virtuel basé sur l’IA, permettant de personnaliser le contenu et la méthode d’apprentissage, transformant ainsi le processus d’apprentissage en une expérience interactive et intelligente.

Photo : VNA/CVN

À travers le pays, de nombreux modèles novateurs ont été mis en place, créant un élan d’apprentissage au sein des communautés, tels que "Famille numérique" à Hai Phong, Lâm Dông, "Marché numérique - Zone rurale numérique" à Quang Ngai et Tuyên Quang, "Jeunes volontaires numériques" à Dà Nang et Thanh Hoa, "Parcours d’éducation numérique pour tous" à Khanh Hoà, "Chaque membre de l’Union des jeunes : un instructeur numérique" à Lai Châu, et le modèle "ATM souple" à Lang Son.

Ces modèles permettent non seulement de diffuser les connaissances numériques, mais aussi de promouvoir l’esprit communautaire, de susciter la responsabilité sociétale et l’humanisme à l’ère technologique.

Une plateforme numérique pour stimuler l’apprentissage et la créativité

Une infrastructure numérique est indispensable au développement du mouvement "Éducation numérique populaire".

Selon le Département des radiofréquences du ministère des Sciences et des Technologies, à la fin juin 2025, le taux de couverture 4G a atteint 99,8% ; plus de 12.000 stations 5G ont été déployées dans toutes les provinces et villes ; le nombre d’utilisateur de la 5G a atteint les 12 millions, la fibre optique a étendu sur plus de 1,2 million de kilomètres à toutes les communes et quartiers et a couvert 85% des foyers.

Jusqu’à la fin juin 2025, la proportion des fonctionnaires et agents publics dotés de connaissances en transformation numérique, numérique et d’accès aux plateformes et services numériques a atteint voire dépassé les 80%. La proportion d’étudiants dotés de connaissances et de compétences numériques et de capacités en cybersécurité atteindra 100%.

Le 18 novembre 2024, le secrétaire général Tô Lâm, chef du Comité directeur central pour le développement de la science, de latechnologie, de l’innovation et de la transformation numérique, a demandé de déclencher et de mettre en œuvre le mouvement "Éducation numérique populaire".

La proportion d’adultes possédant des connaissances de base sur la transformation numérique, capables d’utiliser les appareils intelligents, les plateformes et services numériques et de se protéger dans le cyberespace a également atteint près de 80%.

De nombreuses localités telles que Hà Tinh, Cân Tho, Quang Tri, Dà Nang et Lâm Dông se sont distinguées par des approches opérationnelles flexibles. "L’ éducation numérique populaire" non seulement facilite l’accès aux technologies, mais aussi renforce l’autonomie et crée des opportunités de développement égales pour tous.

Cependant, pour pérenniser le mouvement, la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses a identifié sept groupes de tâches clés pour les derniers mois de 2025.

Il s’agit de renforcer le leadership, la direction, perfectionner les mécanismes et les politiques ; d’intégrer les critères d’"Éducation numérique populaire" dans la résolution sur le développement socio-économique local ; de renforcer la propagande, d’organiser des activités pour honorer les apprenants et les instructeurs numériques ; et d’élargir les documents multilingues, y compris les langues des minorités ethniques.

La commission a également énoncé la tâche de populariser les compétences numériques pour quatre groupes principaux : les fonctionnaires, les étudiants et les élèves, les travailleurs et les citoyens ordinaires ; former un réseau "d’instructeurs numériques communautaires" ; développer des supports d’apprentissage électronique et des plateformes nationales d’apprentissage en ligne (MOOC), intégrer VNeID pour l’identification, l’authentification et l’évaluation automatique ; reproduire des modèles efficaces : équipe communautaire de technologie numérique, famille numérique, marché numérique, ambassadeur numérique, jeunes volontaires pour la transformation numérique ; améliorer la sécurité et la sûreté du réseau, prévenir les fausses nouvelles et la fraude en ligne...

Le mouvement "Éducation numérique populaire" n’est pas seulement un programme de vulgarisation des compétences, mais aussi un mouvement social à grande échelle – où chaque citoyen est inspiré à apprendre, à être créatif et à améliorer sa capacité à s’adapter à la nouvelle ère.

Photo : VNA/CVN

"Éducation numérique populaire" est un mouvement d’apprentissage qui promeut l’esprit de rénovation du Vietnam et constitue la mission de chaque citoyen vietnamien à l’ère numérique.

"L’amélioration des connaissances numériques des fonctionnaires et agents publics, et de la population doit être une tâche d’importance, étroitement liée à la réforme administrative et au développement socio-économique", a souligné le secrétaire général Tô Lâm lors du symposium "Éducation numérique populaire - Assemblée nationale numérique : Cadre de connaissances et de compétences numériques pour une Assemblée nationale moderne".

Pour le leader du Parti, ce mouvement est appelé à devenir révolutionnaire, universel, global, inclusif et étendu. Chacun des membres du Parti, fonctionnaires et agents publics doit être un pionnier et un acteur exemplaire de l’apprentissage des compétences numériques, de l’alignement de la méthode de travail sur l’ère numérique."

Le mouvement "Éducation numérique populaire" doit devenir un mouvement révolutionnaire, universel, global, inclusif et étendu. Chacun des membres du Parti, fonctionnaires et agents publics doit être un pionnier et un participant exemplaire dans l’apprentissage des compétences numériques et l’adaptation de la méthode de travail à l’ère numérique. – Secrétaire général Tô Lâm

VNA/CVN











