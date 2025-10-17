Édifier l’administration adaptée a la super-mégapole de Hô Chi Minh-Ville

Depuis le 1 er juillet, Hô Chi Minh-Ville entre dans une nouvelle ère historique. La fusion des trois pôles économiques majeurs - finance, haute technologie et économie maritime - consacré la naissance d’une véritable mégapole au rayonnement national et régional.

Ce tournant exige un modèle de gouvernance inédit, à la hauteur des défis d’une cité mondiale. Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a tracé la voie : bâtir une administration "plus puissante qu’une province, plus agile qu’une région", capable de piloter un appareil d’État à deux niveaux dans un contexte de mondialisation et de compétition internationale. Dès lors, édifier une administration moderne, efficace et numérique n’est plus une option, mais une condition essentielle pour garantir la cohésion et l’efficacité du système au service des habitants et des entreprises.

La réforme institutionnelle qui a supprimé le niveau intermédiaire des districts a redistribué l’ensemble des responsabilités vers les 168 unités administratives locales (communes, quartiers et zones spéciales). Le niveau de base, souvent confronté à une pénurie de cadres qualifiés, doit désormais assumer un volume de travail accru et une complexité sans précédent.

Dans le même temps, l’objectif ambitieux d’une contribution de 40% de l’économie numérique au Produit intérieur brut régional d’ici 2030 impose une montée en puissance technologique généralisée. Dans ce contexte, la construction d’une administration numérique apparaît comme la solution stratégique pour surmonter le manque de ressources humaines, rationaliser la gestion et renforcer la qualité du service public.

Un appareil de base en mutation

Face à la surcharge de travail et au paradoxe du personnel "à la fois plethorique et insuffisant", les localités ont fait preuve d’une créativité remarquable pour maintenir la qualité du service et la satisfaction des usagers. Au cœur de la ville, le quartier de Saigon illustre cette dynamique de modernisation : une administration bienveillante, professionnelle et centrée sur la satisfaction du citoyen. Pour alléger la charge de ses fonctionnaires, le quartier mise sur les services publics en ligne et sur un pilotage intelligent de ses activités dans l’espace numérique.

Bùi Truong Giang, directeur adjoint du Centre de services publics du quartier, explique qu’à la suite de la campagne "100 jours d’opérations optimisées", cinq projets majeurs ont été lancés, dont trois directement liés à la transformation numérique : le projet "85% de dossiers administratifs traités en ligne", le programme "10 copies certifiées conformes en 15 minutes" et une plateforme d’assistance en ligne pour les permis de construire individuels.

"Après 100 jours, les résultats ont depasse nos attentes : 93,37% des dossiers sont desormais soumis en ligne, dont 50% depuis le domicile des usagers. Nous visons les 100% d’ici fin 2025. Ces efforts ameliorent la satisfaction des citoyens et consolident l’image d’une administration professionnelle, moderne et efficace", souligne-t-il.

Dans le même esprit, Thu Duc s’impose comme modèle d’efficacité dans la gestion à deux niveaux, avec 99,9% des dossiers résolus avant l’échéance. Son secrétaire du Comité du Parti, Mai Huu Quyêt, précise que le quartier a introduit deux robots d’assistance pour guider les citoyens dans leurs démarches, réduisant la charge du personnel administratif.

"C’est une avancée majeure, traduisant notre volonte de construire une administration moderne, professionnelle et tournée vers le service", affirme-t-il.

Même succès à Ba Diêm, commune de plus de 200.000 habitants : près de 100% des dossiers y sont déposés en ligne, et la totalité du traitement s’effectue dans un environnement numérique. Trân Thuy Huong, vice-présidente du Comité populaire de la commune, souligne que la numérisation intégrale est devenue "un pilier essentiel pour compenser le manque de personnel qualifie et répondre à la croissance exponentielle du volume de travail".

Vers un systeme technologique integre

Pour garantir la cohérence et l’efficacité du modèle à deux niveaux, Hô Chi Minh-Ville bâtit un véritable "système d’exploitation numérique" commun. Objectif : éviter la fragmentation, les redondances et les incompatibilités qui freinent la simplification administrative. Depuis le 1er juillet, cinq plateformes partagées structurent l’action publique : la visioconférence en ligne, la gestion documentaire et opérationnelle, le traitement numérique des procédures, le portail citoyen 1022 pour les retours des habitants, et la messagerie officielle.

Vo Thi Trung Trinh, directrice du Centre de transformation numérique de la ville, explique que ces systèmes sont désormais interconnectés, depuis les ministères jusqu’aux 168 unités locales.

"Ces plateformes fondamentales permettent un fonctionnement fluide de l’appareil d’État, renforcent la transparence et répondent aux attentes des citoyens et des entreprises", affirme-t-elle.

Le Dr. Trân Quy, directeur de l’Institut de développement de l’économie numérique du Vietnam, estime que ces outils créent "un espace de travail unifie où les ordres administratifs circulent instantanement".

"Ces systèmes génèrent un Big Data précieux sur le "pouls" de la métropole, offrant aux dirigeants des capacités d’analyse et de prévision inédites", souligne-t-il.

En octobre, la ville a lancé la première phase de sa plateforme de gestion de l’administration numérique, offrant aux dirigeants un accès intégré à l’ensemble des procédures et documents. Pour Nguyên Manh Cuong, vice-président du Comité populaire municipal, cette initiative concrétise la Résolution N°57 du Bureau politique sur la transformation numérique.

"Cette plateforme transformera notre culture de travail, reduira la paperasserie et instaurera un environnement professionnel, transparent et dynamique", a-t-il affirmé.

Afin d’assurer la cohérence du dispositif, la ville procède à un audit des infrastructures informatiques dans les 168 unités locales pour garantir un accès fluide aux plateformes partagées. Nguyên Tân Phong, directeur adjoint du Service de l’intérieur, indique que la municipalité collabore activement avec les ministères pour résoudre les incidents du portail national des services publics et intégrer les logiciels métiers, améliorant ainsi le traitement en ligne des dossiers.

L’expert Nguyên Tuân Anh rappelle que le succès de cette transformation dépend d’un investissement synchronisé : "L’interopérabilité totale, la formation des agents et intégration des données sont la clé d’une administration à la fois rationalisée et performante."

Citoyen numérique

La modernisation de l’appareil d’État ne peut réussir sans la participation active de chaque habitant. Hô Chi Minh-Ville considère le développement du citoyen numérique comme un pilier stratégique : transformer le bénéficiaire passif en acteur responsable. Le citoyen numérique ne se contente pas d’utiliser les services en ligne ; il interagit, évalue, co-construit la gouvernance publique. Pour atteindre cet objectif, la ville déploie un ensemble cohérent d’initiatives éducatives et sociales.

Selon le Dr. Tran Quy, il est essentiel d’identifier le "fosse des competences numeriques". Plus de 60% des PME manquent encore de personnel qualifié, et près de 40% ne savent pas comment amorcer leur transformation. Face à ce constat, la Ville a choisi une approche de proximité : former les citoyens "de porte à porte", démocratiser la technologie et renforcer la confiance.

À Xuân Hòa, les groupes technologiques communautaires ont vu le jour dès les premiers jours de la nouvelle administration. Nguyên Thi Thu Dung, cheffe du Service culture et société, explique : "Nos équipes vont directement chez les habitants pour installer les applications, créer leur identité numérique, payer les impôts ou prendre des rendez-vous médicaux en ligne."

La campagne "Education populaire au numérique", relancée à l’échelle municipale, vise à ce que "chaque habitant devienne un citoyen numérique" d’ici 2026. Trân Duc Su, de l’Université Tôn Duc Thang, y voit une démarche d’inclusion exceptionnelle : "Le principe du pair-à-pair - les initiés guidant les novices - permet un apprentissage collectif et crée les fondations de la future gouvernance numérique."

Cette initiative a rencontré un écho enthousiaste. Vo Anh Tuyet, 68 ans, confie : "Pour ma génération, le numérique semblait lointain. Ces formations me permettent de mieux comprendre VNEID, ETAX ou le paiement mobile, et de simplifier ma vie."

Son voisin, Nguyên Duy Trinh, ajoute : "C’est une vision politique forte. Devenir un citoyen numérique, c’est participer pleinement à la modernisation de notre pays."

Dès 2023, la police locale s’était déjà engagée dans cette démarche. Nguyên Hông An raconte : "Nous avons accompagne chaque résident dans l’activation de son identité numérique. Après deux ans de travail patient, 100% des habitants disposent désormais d’un compte actif".

Du bénéficiaire au co-createur

L’ambition de la ville dépasse la simple utilisation des outils numériques : il s’agit de bâtir une citoyenneté participative, où chaque habitant devient un partenaire actif de la gestion urbaine. Les citoyens compétents numériquement deviennent des sentinelles civiques capables de signaler des problèmes via le portail 1022.

Nguyên Hung Hâu, président du Comité populaire de Xuân Hòa, afffirme : "Chaque signalement déclenche une intervention immédiate. Le résultat est mis à jour en temps réel, et notre taux de résolution atteint 100%."

Pour l’expert Nguyên Tuân Anh, cette approche marque une étape majeure : "Le citoyen numérique n’attend plus. Il propose, contrôle et collabore. C’est le cœur d’une démocratie moderne où la gouvernance est partagée."

Dans le même esprit, la police municipale a inauguré une Station du citoyen numérique pilote à Binh Trung. Le lieutenant-colonel Nguyen Ngoc Hai précise que l’objectif est "de rapprocher les services des habitants, de réduire les déplacements et de fluidifier la relation administration-citoyen".

Nguyên Chi Thanh, président du quartier, conclut : "C’est bien plus qu’une réforme : c’est un changement de paradigme. Chaque clic rapproche un peu plus notre ville du modèle intelligent et humain auquel nous aspirons".

La modernisation administrative et la transformation numérique du citoyen sont les deux faces indissociables de l’ambition de Hô Chi Minh-Ville. D’un côté, un État plus agile, transparent et professionnel ; de l’autre, une population compétente, participative et consciente de son rôle dans la cité. Ensemble, elles forment le socle d’un nouveau modèle de gouvernance : intelligent, inclusif et durable à la hauteur d’une mégapole du XXIᵉ siècle.

Texte et photos : Quang Châu/CVN