Delta du Mékong : ouverture de la première école professionnelle japonaise

Le Collège japonais de compétences professionnelles (JPC) a officiellement inauguré sa première année universitaire, le 18 octobre, dans la ville de Cân Tho, au cœur du Delta du Mékong.

Implanté dans le quartier de My Xuyên, le JPC est le premier établissement d’enseignement professionnel de niveau japonais fondé dans la région du Delta du Mékong. Il constitue également le premier modèle de formation directement lié au recrutement par des entreprises japonaises.

L’école a vu le jour à la suite d’un accord de coopération signé en 2023 entre le groupe Esuhai et le Comité populaire de l’ancienne province de Soc Trang (aujourd’hui rattachée à Cân Tho). Cet accord repose sur trois axes majeurs : la formation et l’envoi de ressources humaines qualifiées vers le Japon, la promotion des échanges entre autorités locales et entreprises japonaises, et la création d’un établissement professionnel conforme aux standards japonais.

Le JPC a pour mission de former une main-d'œuvre hautement qualifiée pour répondre aux exigences d'intégration internationale. Sa particularité réside dans l'étroite collaboration entre apprentissage théorique et formation pratique. Les étudiants bénéficient d'une formation professionnelle conforme aux normes japonaises, d'un enseignement professionnel en japonais, de compétences professionnelles pour les entreprises japonaises et d'un entraînement physique conforme aux normes internationales.

À l’issue de leurs études au Vietnam, les étudiants effectueront des stages professionnels au Japon, assortis d’un emploi garanti et d’un revenu mensuel compris entre 30 et 35 millions de dôngs (environ 1.140 à 1.330 dollars). Ils pourront ensuite prolonger leur séjour professionnel au Japon de 2,5 à 5 ans supplémentaires, afin d’acquérir davantage d’expérience et d’économies avant de revenir au Vietnam pour contribuer au développement local.

S’exprimant lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire municipal, Vuong Quôc Nam, a encouragé Esuhai et le JPC à poursuivre leurs investissements et à rehausser la qualité de la formation, afin de faire évoluer progressivement l’établissement vers un collège professionnel japonais de haut niveau. Il a également appelé à étendre le recrutement à Cân Tho et aux provinces voisines, dans l’objectif d’accueillir chaque année entre 2.000 et 3.000 étudiants, répondant ainsi à la demande croissante en main-d’œuvre qualifiée et soutenant le développement socio-économique du delta du Mékong.

À cette occasion, le JPC a signé plusieurs accords de coopération avec des partenaires et organisations japonaises dans les domaines de la formation et de l’exportation de main-d’œuvre.

L’école a également organisé une cérémonie d’adieu pour 31 étudiants de la première promotion, qui partent au Japon pour étudier et travailler dans divers secteurs tels que l’électricité, l’électronique, l’hôtellerie et la santé. Le JPC et le groupe Esuhai ont en outre octroyé 345 bourses d’études, d’une valeur totale de plus de 2,2 milliards de dôngs, afin de soutenir les étudiants méritants.

