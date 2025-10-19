Entreprises

Saigontourist apporte la joie de la mi-automne aux enfants démunis

Le groupe Saigontourist a consacré 1,6 milliard de dôngs à sa 19 e Fête de la mi-automne, co-organisée avec le journal Thanh Niên (Jeunes), pour offrir joie et soutien aux enfants défavorisés, en particulier les orphelins de la pandémie de COVID-19.

>> Emblématiques de la Fête de la mi-automne, les têtes de lion se déclinent à l’envi

>> La Fête de la mi-automne vietnamienne illumine l'Asie du Sud

>> Des lanternes pour allumer vos rêves

Dans la continuité de sa tradition d’humanisme et de responsabilité sociale, indissociable de son développement durable, Saigontourist, en coordination avec le journal Thanh Niên et d’autres partenaires, a organisé le programme “19e Fête de la mi-automne 2025”, financé à hauteur de 1,6 milliard de dôngs. L’initiative visait à apporter joie et chaleur aux enfants en situation difficile dans la région de Hô Chi Minh-Ville.

La “Fête de la mi-automne” est une activité annuelle du groupe, organisée sans interruption depuis 2006. C’était la quatrième année que le Comité d’organisateur de “Saigontourist pour la communauté”, le Syndicat et l’Union de la Jeunesse du groupe s’associaient au journal Thanh Niên pour la mener.

Photo : Saigontourist/CVN

Engagement envers la communauté

Ce programme a pour but de motiver, d’encourager et de soutenir, tant sur le plan matériel que moral, les enfants orphelins de la pandémie de COVID-19 dans la région de Hô Chi Minh-Ville. Cette année, en particulier, le programme a étendu sa zone d’action suite à l’unification administrative de Hô Chi Minh-Ville avec Binh Duong et Bà Ria-Vung Tàu.

Truong Duc Hùng, directeur général de Saigontourist et président du Comité d’organisation de la 19e Fête de la mi-automne, a partagé : “La responsabilité sociale fait partie intégrante de la philosophie de Saigontourist. La Fête de la mi-automne incarne un engagement envers la communauté et les générations futures. L’édition 2025 porte une signification particulière, en étant dédiée aux enfants ayant perdu des proches durant la pandémie, afin de leur apporter espoir et soutien”.

La 19e Fête de la mi-automne 2025 s’adressait également aux enfants de travailleurs défavorisés employés au sein des unités du réseau Saigon-tourist, ainsi qu’aux enfants en situation difficile dans les localités où les unités du groupe ont leur siège social.

Dans la région Hô Chi Minh-Ville, le 4 octobre, au Parc culturel de Dâm Sen, 500 enfants ont pu participer au “Monde culinaire” haut en couleur, profiter d’un programme artistique spécial et recevoir des cadeaux d’une valeur de plus d’un million de dôngs par personne. Chaque cadeau comprenait un ticket pour les jeux du parc, un coupon repas d’une valeur de 200.000 dôngs, une boîte de gâteaux de lune, une lanterne et une bourse d’études d’un montant de 300.000 dôngs.

Diverses activités

Précédemment, le groupe avait déjà distribué 800 cadeaux aux enfants défavorisés dans la commune de Hung Phong, les quartiers de Binh Quoi et d’An Khánh, à l’École primaire Chuong Duong (quartier de Câu Ông Lanh), ainsi qu’aux enfants des cadres et soldats de la police municipale.

Photo : Saigontourist/CVN

De nombreux programmes de la Fête de la mi-automne ont également été organisés pour 860 enfants des minorités ethniques de la province de Dak Lak, ainsi que pour les enfants des cadres, employés et travailleurs de neuf unités du réseau de Saigontourist, notamment : les Sociétés par actions de Sai Gon Ba Bê, Sai Gon Rach Giá, Sai Gon Quang Binh, Sai Gon Dông Hà, Sai Gon Kim Liên, celles du tourisme Dak Lak, d’hôtellerie Sai Gon Phú Yên, du tourisme-services-commerce Sai Gon Phu Tho, et la Sarl Sai Gon Ban Giôc.

Outre ses efforts pour mettre en œuvre des stratégies commerciales efficaces, le groupe affirme constamment sa responsabilité sociale à travers les programmes “Saigontourist pour la communauté”, maintenus sans interruption tout au long de ses 50 ans d’existence.

Avec des actions concrètes et significatives, la “19e Fête de la mi-automne” a réaffirmé l’engage-ment continu du groupe à concilier développement économique et contribution au développement durable de la communauté, en diffusant des valeurs positives au sein de la société.

Cet événement faisait également partie des activités marquant le 50e anniversaire de la fondation de Saigontourist (1er août 1975), avec comme message “50 ans de développement avec le pays”.

En plus des actions philanthropiques menées au niveau du groupe, les unités de Saigontourist mènent chaque année des actions caritatives et sociales dont la valeur atteint des dizaines de milliards de dôngs.

Texte : Quang Châu - Hiêu Tuyên/CVN