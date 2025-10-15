Un vote de confiance de la communauté internationale envers le Vietnam

Photo : VNA/CVN

Elle reflète la forte confiance des Nations unies et de la communauté internationale envers le rôle, le prestige et les contributions concrètes du Vietnam à la promotion et à la protection des droits de l’homme. Ce jalon réaffirme la ligne diplomatique juste, proactive et responsable que le pays poursuit dans son processus d’intégration mondiale.

Le Vietnam participe activement et de manière responsable aux activités du Conseil des droits de l’homme depuis sa création en 2006. Le pays a joué un rôle de passerelle favorisant le dialogue et la coopération entre les États et les groupes d’États, en promouvant une approche équilibrée et centrée sur l’humain face aux questions sensibles telles que les droits en matière de santé reproductive, la lutte contre les violences faites aux femmes et l’élimination des discriminations… Parallèlement, le Vietnam a encouragé le dialogue au sein du Conseil des droits de l’homme entre les États, les organisations régionales et les mécanismes des Nations unies sur les questions relatives aux droits humains, afin de répondre à des préoccupations spécifiques en matière de droits de l’homme et d’action humanitaire. Le pays a coopéré avec les pays en développement partageant les mêmes positions pour défendre le respect des principes et des procédures du Conseil, éviter toute politisation et toute ingérence dans les affaires intérieures des États.

Photo : VNA/CVN

La confiance accordée au Vietnam découle d’abord de la reconnaissance par la communauté internationale de son rôle croissant sur la scène mondiale, de son engagement en faveur du multilatéralisme et de ses efforts remarquables en matière de développement humain, d’équité sociale et de promotion des droits fondamentaux. À l’heure actuelle, au sein du Conseil des droits de l’homme et des forums multilatéraux, le Vietnam incarne l’image d’un pays doté d’un système politique stable, d’une économie en forte croissance et d’une intégration internationale approfondie. Le pays a réalisé des avancées significatives en matière de protection sociale, de culture, de santé et d’éducation, en plaçant les citoyens au cœur de ses politiques. Le taux de pauvreté multidimensionnelle est passé sous la barre des 2%, la couverture de l’assurance maladie atteint près de 93% de la population, l’éducation est universelle et l’égalité des sexes dans l’éducation est garantie. La participation politique des femmes ne cesse d’augmenter, tandis que le climat des affaires est continuellement amélioré, avec une protection renforcée des droits des travailleurs et des intérêts des entreprises.

Contributions du Vietnam

Pour le mandat 2023-2025, la devise du Vietnam au sein du Conseil est : "Respect et compréhension. Dialogue et coopération" afin de promouvoir "Tous les droits de l’homme - pour tous". Le respect et la compréhension entre les pays visent à réduire la tendance à la politisation et à renforcer l’attention de la communauté internationale sur les besoins réels des États en matière de droits de l’homme. Le dialogue et la coopération doivent se traduire par des actions concrètes et durables afin de garantir et de promouvoir efficacement les droits humains. Et surtout, "tous les droits de l’homme - pour tous" illustre non seulement le caractère universel, indivisible et interdépendant des droits de l’homme, mais aussi la volonté du Vietnam de contribuer activement à tous les volets des travaux du Conseil des droits de l’homme.

Tout au long de son parcours d’intégration, le Vietnam a promu huit domaines prioritaires au sein du Conseil : améliorer l’efficacité de l’action, protéger les droits de l’homme face au changement climatique, lutter contre la violence et la discrimination et protéger les groupes vulnérables, promouvoir l’égalité des sexes, protéger les droits de l’homme à l’ère numérique, promouvoir le droit à la santé, le droit au travail ainsi que le droit à l’éducation et à l’éducation aux droits humains. Le Vietnam met en œuvre de nombreuses initiatives concrètes pour promouvoir et protéger les droits de l’homme à l’échelle mondiale, notamment en introduisant des projets de résolutions, en élaborant des déclarations conjointes interrégionales et en organisant des tables rondes internationales sur diverses dimensions des droits humains.

Photo : VNA/CVN

Parmi les résolutions phares dirigées par le Vietnam figurent la Résolution 52/19 commémorant le 75ᵉ anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) et les 30 ans de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne, la Résolution 56/8 sur les droits humains dans une transition juste pour faire face au changement climatique, et la Résolution 59/23 sur la protection des enfants dans l’espace numérique.

Le Vietnam a pris l’initiative et joué un rôle moteur dans l’élaboration de déclarations conjointes interrégionales sur la vaccination et les droits de l’homme, sur la réalisation des Objectifs de Développement durable en lien avec l’égalité des genres, ainsi que sur la protection des infrastructures civiles essentielles et la jouissance des droits humains, ou encore sur le changement climatique… Ces déclarations conjointes ont reçu un large soutien de la part de nombreux pays et organisations internationales et ont été, au fil des sessions, régulièrement mises à jour et réintroduites à la demande des partenaires. Cette confiance est également illustrée par le rôle du Vietnam en tant que coordinateur de déclarations conjointes pour des groupes tels que l’OIF, l’ASEAN et le Mouvement des non-alignés, sur des thèmes majeurs comme le droit au développement, l’égalité des sexes, les droits des personnes handicapées, les droits de l’enfant, l’impact de l’intelligence artificielle, la transition numérique et la protection de l’environnement…

Photo : VNA/CVN

La réélection du Vietnam pour un deuxième mandat consécutif au Conseil des droits de l’homme ne constitue pas seulement un succès diplomatique, mais aussi le fruit de la confiance internationale. Le Vietnam démontre qu’il est un maillon actif dans la chaîne des efforts mondiaux, qui agit non seulement en faveur des droits humains par ses engagements, mais aussi par des actions concrètes et une coopération basée sur le respect mutuel et le droit international.

Ce nouveau mandat s’accompagne d’une responsabilité plus grande : le Vietnam est attendu pour apporter des contributions plus fortes au processus mondial des droits de l’homme non seulement à travers ses engagements, mais aussi par des actions et initiatives concrètes, responsables et efficaces.

La réélection du Vietnam à cet organe onusien illustre de manière vivante le prestige et la position croissante du pays sur la scène internationale, fruit de la volonté, de l’intelligence et de l’esprit humaniste d’une nation pacifique et aspirant au développement.

VNA/CVN