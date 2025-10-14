Le secrétaire général Tô Lâm exhorte à faire de Hô Chi Minh-Ville un hub régional

Le secrétaire général Tô Lâm a exhorté mardi 14 octobre à transformer Hô Chi Minh-Ville en un hub économique, financier, technologique et de services majeur en Asie du Sud-Est et en Asie, et un grand pôle de logistique internationale et de développement intelligent, moderne et durable.

S’adressant au premier Congrès du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville pour le mandat 2025-2030, le chef du Parti a déclaré que la fusion de Hô Chi Minh-Ville avec les provinces de Binh Duong et Bà Ria-Vung Tàu constitue un tournant historique, où convergent les trois pôles économiques les plus dynamiques du pays.

Le Parti, l’Assemblée nationale, le gouvernement et le peuple attendent que la nouvelle ville devienne un modèle de “super-métropole”, crée de nouveaux moteurs de croissance, se hisse au rang de métropole internationale, réalise un développement intelligent, vert et durable, digne du premier hub économique, financier, scientifique, technologique, culturel et d’innovation du pays, a-t-il appelé.

Afin de concrétiser la vision et les objectifs de développement dans la nouvelle période, il a demandé à Hô Chi Minh-Ville de bien saisir, de concrétiser et d’appliquer avec créativité les options et politiques majeures du Parti et de l’État, de traduire les lignes politiques en actions, les résolutions en résultats concrets, d’opérer des percées institutionnelles, de rénover le modèle de croissance et d’améliorer la qualité de la gouvernance urbaine.

Le Comité du Parti et l’administration de Hô Chi Minh-Ville doivent affirmer le rôle du peuple comme sujet et centre dans toutes leurs politiques et actions ; pratiquer pleinement la démocratie socialiste, garantir le droit du peuple de savoir, de discuter, de faire, de contrôler et de jouir, a-t-il déclaré.

Il faut en même temps promouvoir la force de la grande union nationale, éveiller la fierté, la tradition patriotique, la volonté d’autonomie, de résilience, l’esprit révolutionnaire, novateur et créatif du peuple de Hô Chi Minh-Ville héroïque, a-t-il indiqué.

Le secrétaire général Tô Lâm a également souligné l’importance d’achever la planification, de réorganiser l’espace de développement selon une approche multipolaire, intégrée et interconnectée, et d’appliquer un modèle de gouvernance multicentrique afin d’allouer judicieusement les ressources et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.

Lors du Congrès, la Commission de l’organisation du Comité central du Parti a présenté les décisions du Politburo de nommer le Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville pour le mandat 2025-2030, composé de 109 camarades; le Comité permanent, composé de 28 camarades.

Il a nommé le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville pour le mandat 2025-2030, en la personne du secrétaire du Comité central du Parti, Trân Luu Quang, ainsi que les secrétaires adjoints du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville pour le mandat 2025-2030.

