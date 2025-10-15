Lang Son a son nouveau secrétaire du Comité provincial du Parti

Conformément aux décisions du Bureau politique, Hoàng Quôc Khanh, secrétaire du Comité du Parti de la province de Son La pour le mandat 2025-2030, a été nommé pour assurer le poste de secrétaire du Comité du Parti de la province de Lang Son pour le mandat 2025-2030, à compter du 15 octobre.

Photo : VNA/CVN

Hoàng Quôc Khanh remplace Hoàng Van Nghiêm, secrétaire du Comité du Parti de Lang Son, qui a été nommé secrétaire du Comité du Parti de la province de Son La.

S’exprimant lors de la cérémonie, Lê Minh Hung, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de l'organisation du Parti, a demandé aux autorités provinciales de mettre en œuvre efficacement le programme d'action du XVIIIe Congrès du Parti provincial pour le mandat 2025-2030, afin de traduire rapidement la résolution dans la vie quotidienne.

Il les a également exhortés à continuer de promouvoir la tradition révolutionnaire, la force du bloc de la grande union nationale et les réalisations notables obtenues récemment. Il a insisté sur la nécessité d'exploiter le potentiel et les atouts de la province pour son développement économique, avec l'ambition de faire de Lang Son une province relativement développée d'ici 2030.

Le nouveau secrétaire du Comité du Parti provincial a été appelé à étudier attentivement les conclusions du Politburo concernant l'amélioration de la qualité de fonctionnement de l'appareil administratif local à deux niveaux, afin de garantir sa fluidité, son efficacité et son efficience.

En réponse, Hoàng Quôc Khanh s’est engagé à mettre en œuvre avec succès les objectifs fixés par la Résolution du XVIIIᵉ Congrès du Parti provincial de Lang Son, contribuant ainsi au succès des Résolutions du XIVᵉ Congrès national du Parti.

VNA/CVN