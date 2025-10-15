Droits de l’homme : un mandat 2026-2028 porteur de confiance et de responsabilité internationale

Le 14 octobre, heure de New York (minuit à Hanoï), à son siège, l’Assemblée générale des Nations unies (ONU) a élu les membres du Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour le mandat 2026-2028. Le Vietnam a été réélu à cette instance avec 180 voix favorables, soit le score le plus élevé parmi les candidats représentant la région Asie-Pacifique. À cette occasion, la vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang, a accordé une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Selon Mme Hang, il s’agit d’un résultat extrêmement important, confirmant le rôle, la position et le prestige international croissants du Vietnam.

Le fait que le Vietnam ait obtenu le plus grand nombre de voix parmi les pays d’Asie-Pacifique élus pour le mandat 2026-2028 témoigne de la reconnaissance et de l’appréciation élevées de la communauté internationale pour les réalisations économiques et sociales du pays, en particulier ses engagements, ses efforts et ses succès dans la promotion et la protection des droits de l’homme, la garantie de la protection sociale et l’amélioration du bien-être matériel et spirituel de la population, a-t-elle déclaré.

L’élection du Vietnam au Conseil des droits de l’homme de l’ONU alors même que le pays s’apprête à achever son mandat 2023-2025 montre la grande confiance des États dans l’approche fondée sur le dialogue, la coopération et l’équilibre adoptée par le Vietnam au cours de la période écoulée, tout en soulignant les attentes et la confiance envers son rôle et sa contribution dans la promotion de la coopération en matière de droits de l’homme dans un contexte mondial particulièrement complexe, a-t-elle ajouté.

Le succès du Vietnam à cette élection, combiné à l’organisation prochaine par le pays de la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention de l’ONU contre la cybercriminalité les 25 et 26 octobre, constitue une mise en œuvre rapide, efficace et concrète de la Résolution 59 du Bureau politique sur l’intégration internationale dans la nouvelle conjoncture. Cela affirme une posture nouvelle du Vietnam, passant d’un partenaire actif et responsable de la communauté internationale à un acteur contribuant de manière plus responsable à la construction et à la définition des enjeux mondiaux communs, a-t-elle poursuivi.

Pendant le mandat 2023-2025, le Vietnam a défini comme ligne directrice de sa participation : "Respect et compréhension. Dialogue et coopération. Tous les droits de l’homme, pour tous". Le pays a également identifié huit domaines prioritaires : renforcer l’efficacité des activités du Conseil des droits de l’homme ; protéger les droits de l’homme dans le contexte du changement climatique ; lutter contre la violence et la discrimination, protéger les groupes vulnérables ; promouvoir l’égalité des sexes ; protéger les droits de l’homme à l’ère numérique ; promouvoir le droit à la santé ; le droit au travail ; le droit à l’éducation et l’éducation aux droits de l’homme. Il s’agit de principes et de priorités de long terme, qui s’inscrivent dans les préoccupations de la communauté internationale en matière de droits de l’homme ainsi que dans les besoins de coopération du Vietnam dans ce domaine. C’est pourquoi nous poursuivrons ces orientations et ces priorités en tant que membre du Conseil des droits de l’homme pour le mandat 2026-2028 et au-delà, a affirmé Nguyên Minh Hang.

Parallèlement, dans le processus de promotion des initiatives et de renforcement de la coopération avec les autres pays au sein du Conseil des droits de l’homme dans les temps à venir, nous accorderons une attention accrue aux priorités liées aux préoccupations communes de la communauté internationale face aux défis mondiaux urgents, ainsi qu’aux domaines que nous avons identifiés comme importants pour créer des percées et conduire le pays vers une nouvelle ère de développement, notamment les priorités en matière de science et technologie, d’innovation, de transformation numérique, d’éducation et de santé, a-t-elle indiqué.

Selon la vice-ministre, dans l’esprit de la Résolution 59, l’exercice du mandat de membre du Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour la période 2026-2028 nécessitera également une participation et une contribution pleines, larges et efficaces des ministères, des organismes relevant du système politique, des organisations de masse sous des formes appropriées.

Nguyên Minh Hang s’est enfin déclarée convaincue qu’avec le large soutien exprimé par le vote de la communauté internationale et avec la participation efficace de l’ensemble du système politique, le mandat 2026-2028 du Vietnam en tant que membre du Conseil des droits de l’homme de l’ONU sera couronné de succès, contribuant à la mise en œuvre des orientations diplomatiques du Parti ainsi qu’aux politiques judicieuses et essentielles de l’État vietnamien pour la protection et la promotion des droits de l’homme.

