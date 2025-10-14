Conseil des droits de l’homme : une exposition photographique illustre le rôle du Vietnam

Une exposition photographique intitulée "Vietnam - membre du Conseil des droits de l’homme des Nations unies : respect et compréhension - dialogue et coopération - tous les droits de l’homme pour tous" s’est tenue le 13 octobre au siège des Nations unies à New York. La vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang, a présidé la cérémonie d’ouverture.

>> Contributions substantielles du Vietnam à la promotion mondiale des droits de l'homme

>> L’amnistie réaffirme la politique constante du Vietnam sur les droits de l’homme

>> Le Vietnam renforce sa position au sein du Conseil des droits de l’homme

Photo : VNA/CVN

L’événement s’inscrit dans le cadre du mandat actuel du Vietnam au Conseil des droits de l’homme pour la période 2023-2025 et de sa campagne en vue d’une réélection pour le mandat 2026-2028. Il vise à démontrer l’engagement fort et durable du Vietnam en faveur de la promotion et de la protection des droits de l’homme à l’échelle mondiale. L’exposition met également en avant l’image d’un Vietnam moderne et dynamique, tout en valorisant sa culture et ses avancées en matière de développement durable, inclusif et axé sur l’homme.

Une cinquantaine de photographies, provenant principalement de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), offrent une vision complète sur le Vietnam. Ces clichés illustrent la beauté des paysages, de la culture et de la population vietnamienne - de la baie de Ha Long aux villes animées de Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

De nombreuses photos mettent en lumière les réalisations majeures du pays dans la garantie des droits de l’homme, notamment en matière d’égalité des sexes, de droits de l’enfant, d’éducation, de santé, de développement des zones peuplées de minorités ethniques et de réponse aux changements climatiques… Ces images témoignent des efforts soutenus du Vietnam pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.

VNA/CVN