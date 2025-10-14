Le Vietnam se prépare à accueillir l’ouverture à la signature de la Convention de Hanoï

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a présidé une réunion du comité directeur pour l’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï) et les événements connexes au Vietnam, le 13 octobre.

Créé par le Premier ministre Pham Minh Chinh, ce comité est chargé de conseiller et de proposer des solutions efficaces pour l’organisation de la cérémonie de signature de la Convention et des activités connexes, prévues les 25 et 26 octobre à Hanoi. Il coordonne et supervise également la participation des ministères et des localités concernés afin d’assurer le bon déroulement de l’événement.

Lors de la réunion, le vice-ministre de la Sécurité publique, Pham Thê Tung, a déclaré que son ministère, le ministère des Affaires étrangères et les ministères et agences compétents préparaient activement l’événement depuis le début de l’année.

Jusqu’au 8 octobre, plus de 100 délégations représentant des États membres de l’ONU et des organisations internationales avaient confirmé leur présence. L’événement attirera également des entreprises technologiques, des chercheurs et des médias internationaux, a-t-il ajouté.

Le ministère de la Sécurité publique et le ministère des Affaires étrangères ont travaillé en étroite collaboration avec l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour finaliser le programme de l’événement, qui comprend une cérémonie d’accueil officielle pour les chefs de délégation, une séance d’ouverture de haut niveau coprésidée par le président Luong Cuong et le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et la cérémonie de signature de la convention.

Selon le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang, huit discussions, 32 ateliers et plus de 20 stands d’exposition des pays et organisations participants seront organisés en marge de l’événement, axés sur la science, la technologie, la transformation numérique, la cybersécurité et la prévention de la cybercriminalité.

En conclusion de la réunion, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a souligné que la décision de l’ONU de choisir Hanoi comme ville hôte constituait une étape historique, car c’était la première fois qu’une convention multilatérale mondiale dans un domaine aussi crucial était associée à un lieu vietnamien.

Saluant les préparatifs des ministères et de Hanoï, il a exhorté tous les sous-comités à accélérer leurs efforts, à garantir la plus haute qualité tant dans la planification que dans la mise en œuvre, et à rendre compte au comité directeur des nouveaux défis dépassant leur autorité.

Concernant les tâches spécifiques, il a demandé au ministère de la Police et au ministère des Affaires étrangères de poursuivre leur collaboration avec la présidence et les agences concernées afin de finaliser le plan directeur et les propositions concernant le contenu, les finances et la logistique, la diplomatie et le plaidoyer de haut niveau, le protocole, les médias et la culture, ainsi que la sécurité et les soins de santé.

Le ministère des Finances a été chargé de consolider rapidement les propositions budgétaires des ministères et des secteurs et de définir les normes de dépenses pour l’événement.

En outre, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a insisté sur la nécessité de mesures de sécurité précoces et complètes, d’une circulation fluide et d’un travail de communication efficace avant, pendant et après la cérémonie.

Le processus de négociation de la Convention a été lancé en 2019 avec l’élaboration d’un premier projet de document universel et inclusif à l’échelle mondiale. Le Vietnam, aux côtés d’autres États membres de l’ONU, a soutenu l’ONU dans le lancement du processus de négociation de ce document novateur.

Après huit sessions de négociation officielles et cinq réunions intersessions tenues de février 2022 à août 2024, l’Assemblée générale des Nations unies a officiellement adopté la convention le 24 décembre 2024.

Cette convention promet de devenir un instrument juridique important et universel, permettant à tous les pays membres de coopérer pour prévenir et combattre la cybercriminalité.

