Promotion de la coopération Vietnam - Turquie dans l’industrie de la sécurité et de la défense

Dans l’après-midi du 14 octobre, à Hanoï, le général Luong Tam Quang, ministre de la Police, a reçu Haluk Görgün, président de l’Agence turque de l’industrie de la défense.

Le ministre a salué le développement positif des relations bilatérales ces dernières années. Il a affirmé que le Vietnam était prêt à jouer le rôle de passerelle permettant à la Turquie d’accéder au marché de l’ASEAN, tout en souhaitant que ce pays devienne à son tour un relais pour aider les produits vietnamiens à pénétrer plus profondément les marchés du Moyen-Orient, d’Europe et d’Afrique.

Dans le domaine de la sécurité et de l’ordre public, la coopération entre le ministère vietnamien de la Police et les organes compétents turcs n’a cessé de se renforcer et d’obtenir des résultats concrets. Les deux parties ont intensifié les échanges de délégations, le partage d’informations, la coordination dans la lutte contre la criminalité, ainsi que la participation conjointe à des conférences, séminaires et programmes de formation.

À noter que le ministère turc de l’Intérieur a soutenu la formation des sept premiers officiers de la Police populaire vietnamienne déployés dans les missions de maintien de la paix des Nations unies, dont six exercent actuellement au Soudan du Sud.

Les deux pays coopèrent également dans le cadre de l’Accord sur la collaboration dans la lutte contre le terrorisme international, la criminalité organisée, le trafic illicite de drogues, de substances psychotropes et d’autres formes de criminalité, signé en 2007. En 2023, le ministère vietnamien de la Police avait envoyé une délégation en Turquie pour aider ce pays à surmonter les conséquences du séisme, illustrant ainsi l’esprit de solidarité et de coopération internationale.

Le général Luong Tam Quang a hautement apprécié les capacités technologiques et le développement de l’industrie turque de la sécurité et de la défense, estimant qu’il s’agissait d’un domaine à fort potentiel pouvant devenir un pilier de la coopération bilatérale à l’avenir.

Il a exprimé le souhait que Haluk Görgün continue de soutenir le ministère vietnamien dans l’établissement des liens avec les grandes entreprises turques du secteur, en vue de promouvoir le transfert de technologies, d’équipements et de moyens techniques destinés à la sécurité nationale et à l’ordre et la sécurité sociaux.

Les deux parties ont convenu d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, de partager leurs expériences et d’explorer de nouvelles opportunités de coopération dans leurs domaines d’excellence respectifs. Elles envisagent également de négocier et de signer un protocole d’accord sur la coopération dans l’industrie de la sécurité, qui servira de base juridique solide pour les activités futures.

