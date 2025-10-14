>> Au sommet sur Gaza, Donald Trump proclame un "jour formidable pour le Moyen-Orient"
"Le Vietnam salue l’accord entre Israël et le Hamas visant à mettre rapidement fin au conflit actuel dans la bande de Gaza, et apprécie les efforts de médiation et de conciliation des pays ayant contribué à la conclusion de cet accord.
|La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères.
|Photo : VNA/CVN
Nous appelons les parties concernées à respecter strictement l’accord, à créer les conditions propices à la mise en œuvre de la solution à deux États, en vue d’une solution pacifique durable et à long terme à la question palestinienne.
Le Vietnam soutient et est prêt à contribuer activement aux efforts de la communauté internationale visant à reconstruire la bande de Gaza, sur la base du respect de la souveraineté nationale, des principes du droit international et des droits légitimes du peuple palestinien."
VNA/CVN