icon search
mask
Politique
Le Vietnam salue l’accord entre Israël et le Hamas

Le 14 octobre à Hanoï, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a répondu à la question d’un journaliste sur la réaction du Vietnam à l’annonce officielle de l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

>> Au sommet sur Gaza, Donald Trump proclame un "jour formidable pour le Moyen-Orient"

>> "Une renaissance" : vive émotion à la libération de prisonniers palestiniens

>> Signature d'un document de soutien à l'accord de cessez-le-feu à Gaza

"Le Vietnam salue l’accord entre Israël et le Hamas visant à mettre rapidement fin au conflit actuel dans la bande de Gaza, et apprécie les efforts de médiation et de conciliation des pays ayant contribué à la conclusion de cet accord.

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères. 
Photo : VNA/CVN

Nous appelons les parties concernées à respecter strictement l’accord, à créer les conditions propices à la mise en œuvre de la solution à deux États, en vue d’une solution pacifique durable et à long terme à la question palestinienne.

Le Vietnam soutient et est prêt à contribuer activement aux efforts de la communauté internationale visant à reconstruire la bande de Gaza, sur la base du respect de la souveraineté nationale, des principes du droit international et des droits légitimes du peuple palestinien."

VNA/CVN

#Vietnam #accord #Israël #Hamas

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top