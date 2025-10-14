Les localités du Centre et des Hauts plateaux du Centre voient loin et large

Les rapports politiques présentés lors des congrès des organisations du Parti des localités du Centre et des Hauts plateaux du Centre ont mis en avant une vision plus large et une ambition forte pour une croissance économique annuelle d’au moins 10%, ainsi que la détermination à développer des projets d’infrastructures majeurs et bien connectés afin de créer de nouvelles opportunités de développement et de favoriser les avancées.

Photo : VNA/CVN

Avancées stratégiques en matière d’infrastructures

Actuellement, la plupart des provinces et villes du Centre et des Hauts plateaux du Centre élargissent leur espace de développement, en mettant l’accent sur les investissements dans les infrastructures stratégiques, notamment les transports, afin d’améliorer la connectivité et de stimuler le développement socio-économique à venir.

En tant que plaque tournante du Centre et des Hauts plateaux du Centre, Dà Nang ambitionne de devenir un pôle de croissance du Vietnam d’ici 2030, avec un objectif de croissance annuelle moyenne du PIB d’au moins 11%. D’ici 2045, la ville devrait devenir un centre urbain écologique et intelligent, servant de plaque tournante du libre-échange, de centre financier international, de pôle industriel et logistique, de pôle d’innovation et de startups, ainsi que de destination touristique agréable et de haut standing en Asie.

Au cours des cinq prochaines années, Dà Nang s’attachera à accélérer l’avancement de projets d’infrastructures clés, notamment le développement du port de Liên Chiêu pour en faire une porte d’entrée internationale dans la région ; l’extension des terminaux T1 et T2 de l’aéroport international de Dà Nang pour atteindre une capacité de 10 millions de passagers par an ; la modernisation de l’aéroport de Chu Lai aux normes internationales ; le développement d’infrastructures de transport interrégionales stratégiques Est-Ouest ; et bien d’autres.

La ville envisagera également d’investir dans l’autoroute Dà Nang - Thanh My -Ngoc Hôi - Bô Y et d’autres projets de transport reliant Dà Nang au Sud du Laos et au Nord-Est de la Thaïlande, ainsi que dans plusieurs lignes ferroviaires urbaines.

Deuxième plus grande province du Vietnam, Gia Lai se concentrera sur le développement d’infrastructures socio-économiques modernes, intelligentes et bien connectées pour répondre à sa croissance. Celles-ci comprendront un réseau routier provincial, des autoroutes et des routes nationales reliant les principales zones économiques et touristiques, une ligne ferroviaire reliant les provinces des Hauts plateaux du Centre et deux nouvelles gares de fret dans les communes de Tuy Phuoc et Van Canh, destinées au transport de marchandises depuis et vers le port de Quy Nhon, la zone économique de Nhon Hôi et les centres logistiques.

La localité investira également dans de nouveaux terminaux, agrandira les aires de trafic et construira une deuxième piste et des voies de circulation, conformément aux plans des aéroports de Phu Cat et Pleiku. Elle agrandira ou construira également de nouveaux quais aux ports de Quy Nhon - Thi Nai - Dong Da, Nhon Hôi, et Phu My et Hoai My. D’autres projets incluent la construction du pont Thi Nai 2, l’achèvement de la route côtière reliant la province de Quang Ngai et la construction d’un nouveau centre administratif provincial dans la zone économique de Nhon Hoi.

Par ailleurs, la province de Quang Ngai, stratégiquement située au carrefour de l’Indochine et servant de porte d’entrée entre les Hauts plateaux du Centre et la mer, donnera la priorité à des projets interrégionaux clés et stratégiques, notamment dans le domaine des transports, notamment l’achèvement de l’autoroute Quang Ngai-Kon Tum, une route côtière, les aéroports de Mang Den et de Ly Son, et la modernisation des principales autoroutes nationales afin de créer un corridor de transport fluide entre les Hauts plateaux du Centre et la mer, avec une connectivité internationale.

Motivations pour le développement socio-économique

Photo : VNA/CVN

Les localités du Centre et des Hauts plateaux du Centre ont toutes identifié le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique comme une avancée majeure et un moteur clé du développement socio-économique.

Khanh Hoa ambitionne de devenir une ville centralisée d’ici 2030, un pôle de croissance national et un pôle économique maritime moderne. Elle accélérera sa restructuration économique grâce à la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, avec l’industrie de pointe, les énergies renouvelables, la logistique, l’économie numérique, le tourisme et le secteur privé comme piliers de croissance clés. D’ici 2030, la province ambitionne de figurer parmi les 10 premières du pays en matière de développement d’infrastructures pour la recherche scientifique, le progrès technologique, l’innovation et la transformation numérique.

Par ailleurs, Gia Lai prévoit de restructurer son économie et d’établir un nouveau modèle de croissance, en utilisant la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme principaux moteurs pour accroître la productivité, la qualité, l’efficacité, la valeur ajoutée et la compétitivité. Elle se concentrera sur le développement de l’économie numérique, verte et circulaire, ainsi que sur la construction d’une société numérique. L’objectif est de faire de la ville une destination de plus en plus attractive pour les entreprises technologiques et les scientifiques nationaux et internationaux, ainsi qu’un pôle régional pour les sciences, la technologie et l’innovation.

Dà Nang ambitionne de devenir une ville leader dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’innovation, des startups et de la transformation numérique d’ici 2030, en finalisant les mécanismes et politiques connexes, conformément à la résolution N°57-NQ/TW. Elle veillera à la mise en œuvre efficace du cadre réglementaire pour les nouvelles solutions technologiques, en privilégiant des domaines tels que la blockchain, la fintech, l’intelligence artificielle, la robotique et l’automatisation, et les actifs numériques.

Dà Nang privilégiera les ressources et la coopération internationale pour les investissements dans les infrastructures afin de soutenir la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, notamment des projets tels qu’un laboratoire de recherche et de formation en IA, un laboratoire-usine de fabrication de packaging avancé de semi-conducteurs à petite échelle et un espace d’innovation à Dà Nang.

Dans son discours au premier Congrès de l’organisation du Parti de Dà Nang, Trân Câm Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, a exhorté Dà Nang à explorer de manière proactive de nouveaux modèles et moteurs de croissance, à s’appuyer sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique ; et à se concentrer sur l’amélioration de l’environnement d’investissement tout en renforçant la productivité économique, la qualité et la compétitivité.

VNA/CVN