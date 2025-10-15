Le Laos n'oubliera jamais l'appui sincère et sans condition du Vietnam

À l'occasion de sa visite au Laos pour la réunion annuelle des ministres de la Défense et les manœuvres conjointes de recherche et sauvetage des armées du Vietnam, du Laos et du Cambodge, le général Phan Van Giang, ministre de la Défense, a effectué le 14 octobre à Vientiane une visite de courtoisie au secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire lao (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith, et au Premier ministre lao Sonexay Siphandone.

Le ministre vietnamien a réaffirmé que le Vietnam se souvenait toujours du soutien massif, précieux, sincère et efficace que le Laos avait accordé au Vietnam, tant durant la lutte pour l'indépendance nationale que dans l'œuvre actuelle d'édification et de défense de la Patrie. Il a souligné, en particulier, l'aide à la recherche, au regroupement et au rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au combat au Laos.

Le général Phan Van Giang a exprimé sa confiance que la réunion annuelle des trois ministres et l’exercice conjoint de secours renforceraient davantage la solidarité entre les trois nations et leurs armées. Il leur a également proposé de continuer à soutenir et à coordonner les efforts entre les organismes compétents pour mettre en œuvre efficacement et de façon cohérente les volets de coopération en matière de défense. Il a affirmé que le ministère vietnamien de la Défense s’engage à œuvrer avec son homologue lao pour mener à bien ces missions de façon harmonieuse et structurée.

Le secrétaire général du PPRL, Thongloun Sisoulith, et le Premier ministre Sonexay Siphandone ont transmis leurs condoléances les plus sincères pour les pertes en vies humaines et les dégâts causés par les récentes inondations au Vietnam. Ils ont exprimé leur confiance que le peuple vietnamien saura surmonter les difficultés et que les zones touchées retrouveront bientôt une vie normale.

Le Premier ministre Sonexay Siphandone a réaffirmé que le Laos n’oubliera jamais le soutien désintéressé et pur du Vietnam, tant durant la lutte pour la libération nationale qu’au cours du développement actuel du pays. Il a félicité le Vietnam pour ses avancées remarquables et souligné que la coopération dans le domaine de la défense figurait parmi les priorités majeures du Laos.

Solidarité particulière

Le secrétaire général du PPRL, Thongloun Sisoulith, s’est réjoui de la relation de solidarité particulière liant les deux nations, toujours plus profonde et dynamique. Soulignant le bilan positif de la coopération militaire passée et présente, il a appelé les forces armées des deux nations à poursuivre leur synergie, à mettre en œuvre avec efficacité les protocoles, programmes et plans de coopération, afin que le partenariat en matière de défense demeure un pilier essentiel des liens bilatéraux.

Plus tôt ce même jour, à Vientiane, le général Phan Van Giang s’est entretenu avec le général de corps d’armée Khamliang Outhakaysone. Les deux ministres ont apprécié les progrès réalisés dans la mise en œuvre du protocole de coopération 2025‑2029 et du plan de coopération 2025, avant de saluer les efforts conjoints dans les domaines des forces interarmes, du soutien logistique, de la technique et de l’industrie de la défense.

Ils ont convenu de renforcer la sensibilisation à l’histoire et à l’importance des relations Vietnam ‑ Laos, en particulier auprès des jeunes générations ; de placer la formation des ressources humaines au cœur de leur stratégie commune ; d’intensifier la coopération logistique, technique, le développement des capacités et des infrastructures numériques ; de se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux ; et de pérenniser les mécanismes de la réunion annuelle des ministres de la Défense et des exercices conjoints de secours, avec des formats adaptés à la tradition de coopération entre les trois pays.

À l'issue de leur entretien, les deux ministres ont signé un protocole d’accord de coopération renforcée en matière de formation, d’entraînement et de développement des ressources humaines.

