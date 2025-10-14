ONU : le Vietnam affirme son rôle actif, responsable et constructif au sein du CDH

À l’issue de la 60 e session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies (CDH), l’ambassadeur Mai Phan Dũng, chef de la Mission permanente du Vietnam à Genève, a accordé une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) sur les efforts du pays lors de cette session et la préparation de sa candidature à la réélection pour le mandat 2026-2028.

Selon le diplomate, la session a adopté une déclaration et une décision du président du Conseil, ainsi que 36 résolutions, portant sur de nombreuses questions essentielles telles que les mesures coercitives unilatérales et les droits de l’homme, la lutte contre la discrimination, la protection des personnes intersexuées, la jeunesse et les droits humains…

Photos : VNA/CVN

Les délibérations ont également permis de parvenir à un large consensus sur les thématiques liées au droit à l’eau potable et à l’assainissement, aux droits des personnes âgées, à la promotion d’un environnement sportif inclusif, ainsi qu’à la protection des droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des inégalités mondiales, ou encore aux droits des femmes et des enfants dans et après les conflits.

Durant toute la session, la délégation vietnamienne s’est montrée active, responsable et constructive dans la quasi-totalité des débats importants du Conseil. Le Vietnam a présidé et présenté une Déclaration commune sur la promotion du droit à la vaccination, initiative soutenue par 52 pays de tous les continents. La délégation a également fait valoir ses positions sur des thèmes concrets tels que la jeunesse, le changement climatique, l’accès à l’eau et à l’assainissement, les droits des personnes âgées et des groupes vulnérables.

Le Vietnam a réaffirmé sa position constante en faveur du dialogue, de la coopération et du respect de la souveraineté nationale dans le traitement des questions relatives aux droits de l’homme, tout en s’opposant à toute politisation de ces enjeux. En coordination avec les autres pays de l’ASEAN, le Vietnam a participé et co-parrainé plusieurs initiatives régionales portant sur la coopération technique, le renforcement des capacités et la situation des droits humains au Cambodge, témoignant ainsi de l’esprit de solidarité et de responsabilité de l’ASEAN dans les mécanismes onusiens.

Revenant sur le mandat 2023-2025 du Vietnam au sein du CDH, Mai Phan Dũng a souligné que ces trois années avaient marqué une étape significative. “Le Vietnam a su affirmer son rôle actif et constructif, en présentant et en soutenant de nombreuses initiatives concrètes largement saluées par la communauté internationale".

Le pays a également profité de cette tribune pour promouvoir ses priorités nationales et contribuer à l’élaboration des normes internationales fondées sur le droit international et le respect de la souveraineté nationale.

Photo : VNA/CVN

Le diplomate a rappelé que le Vietnam avait obtenu des résultats notables dans les domaines politique, économique et social, ainsi que dans la garantie des droits fondamentaux. Il a notamment mené à bien la présentation de plusieurs rapports nationaux auprès des organes conventionnels des Nations unies : Examen périodique universel (4e cycle - mai 2024) ; Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD, novembre 2023) ; Convention relative aux droits des personnes handicapées (CRPD, mars 2025) ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ICCPR, juillet 2025).

Dans les prochaines années, le pays présentera également ses rapports sur la Convention CEDAW (2026) et la Convention contre la torture (CAT, 2027). Ces engagements, selon l’ambassadeur, ont permis de renforcer les capacités et l’expertise du personnel diplomatique vietnamien, mieux préparé désormais à participer aux instances multilatérales.

Sur les bases solides, le Vietnam a présenté sa candidature pour le mandat 2026-2028, souhaitant continuer à démontrer son rôle de membre actif et responsable, contribuant de manière concrète aux efforts mondiaux pour la promotion de tous les droits humains.

Sur le plan national, le pays poursuivra les réformes juridiques, la construction de l’État de droit, la mise en œuvre des obligations internationales, ainsi que la promotion de l’éducation aux droits de l’homme dans le système éducatif, notamment dans les universités et au sein de force de l’ordre.

À Genève, le Vietnam continuera à défendre le dialogue, la coopération et le respect mutuel entre les États, et à s’impliquer davantage dans les travaux du CDH, en particulier sur les questions concernant les groupes vulnérables, les effets du changement climatique et la transformation numérique.

Dans le cadre des réformes menées par les Nations unies à travers l’initiative "UN80", le Vietnam souhaite apporter une contribution active à la construction d’une ONU plus forte, plus efficace et plus proche des peuples. "Nous espérons continuer à bénéficier du soutien et de la coopération de nos amis et partenaires internationaux dans ce parcours commun", a conclu l’ambassadeur.

