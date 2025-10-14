L’Australie soutient le Vietnam après les tempêtes

L’Australie a annoncé une aide humanitaire pouvant atteindre 3 millions de dollars australiens pour soutenir le Vietnam après le passage des tempêtes Bualoi (N°10) et Matmo (N°11), qui ont causé de lourds dégâts dans le Nord et le Centre.

Photo : VNA/CVN

Dans un communiqué publié le 14 octobre, le ministère australien des Affaires étrangères a exprimé ses condoléances aux victimes, affirmant que l’Australie, en tant que partenaire de confiance, travaillera en étroite collaboration avec le gouvernement vietnamien pour mettre en œuvre cette assistance.

L’aide comprendra des articles de première nécessité comme des kits de cuisine, d’hygiène et de secours, ainsi qu’un soutien à travers le Partenariat humanitaire australien, permettant à des ONG australiennes de fournir une aide vitale. Une partie de l’assistance sera également acheminée par des agences des Nations unies.

La ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong a déclaré que l’Australie resterait aux côtés du Vietnam dans cette période difficile et contribuerait aux efforts de relèvement.

De son côté, la ministre australienne du Développement international Anne Aly a souligné l’importance de venir en aide aux personnes les plus vulnérables, notamment les femmes, les enfants et les personnes handicapées.

VNA/CVN