Le président salue les contributions des paysans exemplaires à l’agriculture

La cérémonie de distinction des agriculteurs vietnamiens exemplaires et des scientifiques du monde rural 2025 a été organisée dans la soirée du 14 octobre à Hanoï, en présence du président Luong Cuong, à l’occasion du 95 e anniversaire de la fondation de l’Association des agriculteurs du Vietnam (14 octobre 1930 - 14 octobre 2025).

Le programme "Fierté des agriculteurs vietnamiens 2025" vise à honorer les agriculteurs les plus remarquables du pays - ceux qui se distinguent par leurs résultats exceptionnels dans les champs, les fermes, les mouvements d’émulation pour la construction de la Nouvelle ruralité et la défense de la Patrie.

Cette année, l’attribution conjointe du titre d’"agriculteur vietnamien exemplaire" et de "scientifique du monde rural" revêt une signification particulière, symbolisant le lien étroit et complémentaire entre la science et l’agriculture. En fait, les contributions des scientifiques sont en effet déterminantes pour créer des avancées décisives dans les domaines agricole et rural.

Au cours de la cérémonie, 63 agriculteurs exemplaires et 32 scientifiques du monde rural ont été honorés pour leurs réalisations remarquables en 2025.

Félicitant les lauréats, le président Luong Cuong a rappelé que, tout au long de l’histoire du Vietnam, les agriculteurs avaient joué un rôle essentiel dans la mise en valeur des terres, l’édification et la défense du pays. Au cours de ses 95 années d’existence, l’Association des agriculteurs du Vietnam est devenue une vaste organisation politico-sociale représentant la volonté, les aspirations et les droits légitimes des agriculteurs, contribuant grandement à la lutte pour l’indépendance nationale, la réunification du pays ainsi qu’à son développement et à sa protection.

Au nom du Parti et de l’État, le président a chaleureusement félicité et salué les efforts et les contributions des agriculteurs et scientifiques distingués, qui ont œuvré avec dynamisme et créativité à la cause du Renouveau du pays.

Dans un contexte mondial complexe et imprévisible, le chef de l’État a souligné le rôle stratégique de l’agriculture, des agriculteurs et des zones rurales dans la réalisation des deux objectifs centenaires du pays. Selon lui, ces trois piliers sont essentiels au développement socio-économique, à la protection de l’environnement, à l’adaptation au changement climatique, au maintien de la stabilité politique, à la défense nationale et à la préservation des valeurs culturelles vietnamiennes.

Le chef de l’État a demandé à l’Association des agriculteurs du Vietnam de poursuivre une réforme profonde de ses modes d’action ; a encouragé le renforcement des mouvements d’émulation, notamment celui des "Agriculteurs unis dans la production et les affaires, s’entraidant pour s’enrichir et réduire durablement la pauvreté".

Il a souhaité que les agriculteurs exemplaires et les scientifiques honorés cette année continuent de partager leurs histoires inspirantes, de faire preuve d’innovation, de solidarité et de persévérance, et de contribuer ainsi à susciter et propager l’amour de la Patrie et l’aspiration légitime à la prospérité pour eux-mêmes, leurs familles et la nation tout entière.

VNA/CVN