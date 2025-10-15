Le Royaume-Uni considère le Vietnam comme un partenaire important en Asie-Pacifique

Le 13 octobre, dans le cadre de sa visite de travail au Royaume-Uni, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a eu à Londres une séance de travail avec son homologue britannique, Seema Malhotra.

Seema Malhotra a salué la visite de la délégation vietnamienne et s’est félicitée des progrès dans les relations bilatérales, soulignant le rôle actif des deux ministères des Affaires étrangères. Elle a affirmé que le Royaume-Uni considère le Vietnam comme un partenaire important dans la région Asie-Pacifique, et souhaite renforcer la coopération intégrale dans des domaines aussi divers que la politique, la sécurité, le commerce, la finance, l'éducation, la transition énergétique ou le développement durable.

Pour sa part, Lê Thi Thu Hang a remercié le ministère britannique des Affaires étrangères et l’ambassade du Royaume-Uni à Hanoï pour leur coordination étroite tant au niveau bilatéral que multilatéral, notamment au sein de l’ASEAN et des Nations unies. Elle a réaffirmé la volonté du Vietnam de promouvoir avec le Royaume-Uni un partenariat stratégique approfondi et efficace, dans l’intérêt commun.

Les deux parties ont convenu de maintenir les mécanismes de dialogue existants entre les deux ministères, d’organiser des visites de haut niveau, de promouvoir une mise en œuvre efficace des accords signés et d’élargir la coopération à de nouveaux domaines potentiels.

Elles ont également souligné l’importance des échanges économiques, commerciaux et en matière d’investissement, en s’appuyant sur l’accord de libre-échange bilatéral (UKVFTA) et l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP). Elles se sont mises en outre d’accord pour renforcer la coopération dans la science, la technologie, l’innovation, la culture, l’éducation…

VNA/CVN