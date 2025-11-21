Le Vietnam, destination star des Français

L’année 2025 reste comme une date marquante dans l’histoire du tourisme au Vietnam. Une évolution difficile à imaginer il y a encore dix ans, lorsque le pays n’accueillait qu’environ 8 millions de voyageurs. Le Vietnam s’impose aujourd’hui comme une destination majeure du tourisme asiatique.

C'est ce qu'a affirmé l'article intitulé "Voyage au Vietnam : Les Français en reviennent tous amoureux", publié sur le site web https://www.air-journal.fr/.

Selon cet article, au cours des dix premiers mois de 2025, le Vietnam a accueilli près de 17,2 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 21,5% par rapport à la même période en 2024. Dès la fin du premier trimestre, plus de 6 millions de touristes avaient déjà visité le pays, un record historique correspondant à une augmentation de 29,6%. Tout laisse penser que le Vietnam devrait dépasser les 20 millions de visiteurs internationaux sur l’année, une performance qui le place, avec le Japon, parmi les destinations à la croissance la plus rapide au monde.

Le nombre de voyageurs français a augmenté de 55% en un an, faisant du Vietnam la destination hors Europe affichant la plus forte progression d’arrivées depuis la France. Selon le SETO (Syndicat des Entreprises du Tour Operating), le Vietnam figure désormais parmi les destinations hivernales préférées des Français. Les liens historiques entre la France et le Vietnam attirent les Français curieux de découvrir l’ancienne Indochine, et des villes comme Hanoï ou Hô Chi Minh-Ville, où l’architecture coloniale française est encore visible et bien entretenu.

Le Vietnam a mis en place un e-visa pour de nombreux pays européens, dont la France, permettant de séjourner jusqu’à 45 jours. Les liaisons aériennes renforcées entre les deux pays ont également facilité les voyages : Vietnam Airlines dessert quotidiennement en vols directs Hanoï et quatre fois par semaine Hô Chi Minh-Ville au départ de Paris-Charles de Gaulle, tandis qu’Air France propose trois vols directs hebdomadaires vers Hô Chi Minh-Ville.

Les voyageurs de retour en France recommandent massivement la destination, décrivant un territoire d’une richesse culturelle, naturelle et humaine exceptionnelle. Au Nord, Hanoï et ses ruelles historiques, ses temples discrets et ses lacs paisibles rappellent une Asie traditionnelle. La baie d’Ha Long offre ses célèbres paysages karstiques, tandis que les montagnes de Sapa abritent des rizières en terrasses et des minorités ethniques.

Quant au centre du Vietnam, entre Dà Nang et Nha Trang, les plages de sable fin et les stations balnéaires modernes côtoient des temples anciens et des villages de pêcheurs. La ville de Huê, ancienne capitale impériale, séduit par son palais classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ses pagodes et ses jardins historiques.

Au Sud, Hô Chi Minh-Ville symbolise le dynamisme économique du Vietnam contemporain, entre gratte-ciel et marchés nocturnes animés. Le delta du Mékong dévoile quant à lui un univers aquatique unique, entre maisons flottantes, vergers tropicaux.

Par ailleurs une fois sur place, les prix très abordables convainquent un large public, notamment les jeunes voyageurs à la recherche de vacances abordables : des repas autour de 2 € et des nuits en auberge à moins de 10 euros permettent de compenser le prix du billet d’avion et de vivre un séjour économique. Pour autant, le Vietnam n’est pas une destination toujours facile. La circulation chaotique en ville et la barrière linguistique importante peuvent rendre le voyage plus complexe si le voyageur français n’est pas suffisamment préparé.

Le tourisme au Vietnam s’impose désormais comme un pilier de l’économie nationale, générant des revenus importants et créant des emplois dans de nombreux secteurs. Cette croissance s’accompagne d’une volonté de diversifier l’offre touristique, en valorisant à la fois le patrimoine culturel, les paysages naturels et l’expérience humaine. Le pays continue de se positionner comme une destination accessible et attractive, tout en relevant les défis liés à la gestion durable du tourisme et à la préservation de son identité.

