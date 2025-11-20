Promotion et valorisation du tourisme vietnamien

Le 19 novembre 2025, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a organisé, en coopération avec le Comité populaire de la province de Ninh Binh (Nord), la conférence sur la promotion du tourisme national pour l’année 2026.

Cet événement visait à améliorer l’efficacité de la communication, à renforcer la compétitivité des destinations touristiques vietnamiennes et à promouvoir la coopération harmonieuse entre les autorités publiques, les collectivités locales et les entreprises.

Un objectif central est d’élargir la participation sociale à la promotion touristique, en valorisant pleinement les richesses culturelles, patrimoniales, gastronomiques et naturelles du Vietnam pour enrichir la position de la marque touristique nationale.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong, a souligné que la conférence réaffirme l’exigence d’une modernisation radicale des méthodes de promotion touristique. L’application des technologies numériques, le renforcement de la communication multi-plateforme et l’efficacité des campagnes de promotion ciblées sont des facteurs déterminants. Il a également insisté sur l’importance du partenariat public-privé et de la coopération interrégionale, tout en affirmant que la coordination étroite entre l’État, les collectivités locales et les entreprises constitue un élément clé pour créer une synergie dans la promotion sur les marchés internationaux.

La conférence a proposé plusieurs modèles de coopération innovants, des salons internationaux et des programmes de promotion conjoints, tout en mettant l’accent sur la valorisation de la culture, notamment de la gastronomie vietnamienne, dans la stratégie de positionnement de la marque touristique nationale. La mise en place d’un système d’identité et de campagnes de promotion centrées sur la gastronomie nationale est considérée comme une étape stratégique pour renforcer l’attractivité du tourisme vietnamien. En outre, la conférence a discuté des mécanismes et politiques favorables aux entreprises touristiques, visant à améliorer la coordination entre ministères, secteurs et localités et à mobiliser efficacement les ressources de la société civile dans la promotion touristique.

Pour assurer une mise en œuvre efficace des tâches à venir, le vice-ministre Hô An Phong a confié à l’Administration nationale du tourisme la responsabilité de préparer le Plan de promotion touristique 2026, en modernisant les contenus et méthodes de promotion, en se concentrant sur des campagnes médiatiques prioritaires, en renforçant la promotion numérique et la coopération internationale. L’Administration nationale du tourisme doit également synthétiser les résultats de la conférence pour proposer des améliorations des mécanismes et politiques concernés.

Les collectivités locales sont encouragées à élaborer des plans de promotion adaptés à leurs potentiels et atouts spécifiques, à développer des produits touristiques uniques, de haute qualité et riches en expériences, tout en créant des conditions favorables pour les entreprises. Les entreprises et associations sont invitées à faire preuve de créativité, à développer de nouveaux produits, à accompagner les autorités dans les campagnes de promotion et à renforcer les liens inter-entreprises ainsi que ceux avec les collectivités locales, afin d’exploiter pleinement les opportunités du marché international.

Hà Thi Lan Anh, vice-présidente du Comité populaire de la province de Ninh Binh, a souligné que sa province occupe un rôle stratégique en tant que porte d’entrée et point de transit pour de nombreux programmes de coopération nationale, grâce à sa position centrale dans le triangle touristique Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh et sa connectivité avec le Nord-Ouest, le Centre-Nord et le delta du Fleuve Rouge. La province a efficacement participé à des circuits touristiques communs tels que "Parcours à travers les régions patrimoniales" et "Exploration de l’ancienne capitale du Vietnam", ainsi qu’à des produits écologiques et agricoles à vocation régionale.

Dans le cadre de la coopération internationale, Ninh Binh et d’autres provinces ont participé à la promotion lors de salons majeurs tels que le Salon du tourisme en République de Corée, JATA au Japon, ITB en Allemagne et le Programme de promotion tourisme-cinéma Vietnam aux États-Unis. Le partage de données de marché, l’harmonisation des messages promotionnels et la visibilité commune sur les plateformes internationales ont contribué à renforcer l’image du Vietnam comme une destination unifiée, riche en identité, avec une diversité de produits et une utilisation optimale des ressources de promotion.

L’année 2026 est considérée comme une étape charnière dans la mise en œuvre de la Stratégie de développement du tourisme vietnamien jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045. L’industrie touristique doit intensifier l’innovation dans la promotion, renforcer la coopération et agir avec détermination. Ninh Binh propose de renforcer la coopération interrégionale pour développer des produits touristiques thématiques dans les domaines du patrimoine, de l’écotourisme, de l’agriculture, de la culture et de la spiritualité, du tourisme MICE et de l’industrie culturelle. Le partage de données, la mise en œuvre d’une carte numérique nationale du tourisme et l’application de nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle et l’analyse comportementale des visiteurs exigent la participation active des collectivités locales.

Ninh Binh s’engage à jouer un rôle central dans les groupes de coopération spécialisés dans le tourisme patrimonial, écologique et communautaire, en collaboration avec Hanoï et les provinces du cluster touristique du Nord pour élargir le marché international, partager les expériences et organiser événements et salons. La province appelle également les ministères et agences centrales à soutenir la création de mécanismes permettant aux localités de concentrer leurs ressources et d’augmenter l’efficacité de la promotion à l’échelle régionale et interrégionale.

Le vice-ministre Hô An Phong a insisté sur le fait que la coopération entre provinces, le partage des ressources, des informations, des marchés et des expériences sont essentiels pour bâtir une chaîne de valeur touristique cohérente et unifiée. Le développement durable du tourisme ne peut se réaliser que par la coordination interprovinciale et internationale ; seule la coopération permet au tourisme vietnamien de se démarquer.

Selon l’Administration nationale du tourisme, durant les dix premiers mois de 2025, le Vietnam a accueilli plus de 17,2 millions de visiteurs internationaux, soit une augmentation de 21,5% par rapport à la même période en 2024, se classant parmi les deux pays au monde avec la plus forte croissance du tourisme international sur la première moitié de l’année.

Les marques touristiques "Vietnam - Une beauté infinie" et "Live Fully in Vietnam" se sont renforcées, positionnant de manière affirmée le Vietnam sur la carte touristique mondiale. Les destinations vietnamiennes continuent de recevoir des distinctions et classements élevés de la part d’organisations et médias internationaux de renom, tout en enregistrant une forte croissance des recherches sur Google par les touristes internationaux.

