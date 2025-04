Un vice-président de l'Assemblée nationale travaille avec un dirigeant arménien

>> Vietnam - Arménie : entretien entre les deux présidents de l'AN

>> Le Vietnam apprécie l'amitié et la coopération multiforme avec l'Arménie

>> Le président de l'Assemblée nationale visite l'Université d’État d'Erevan

>> Le Vietnam est toujours un partenaire important de l'Arménie en Asie du Sud-Est

Photo : VNA/CVN

Trân Quang Phuong a félicité l'Arménie pour les réalisations importantes enregistrées ces dernières années, notamment en matière de développement socio-économique et d'amélioration du niveau de vie des gens, affirmant ainsi la position de l'Arménie dans la région et sur la scène internationale. Il a hautement apprécié les résultats de développement de l'Arménie en matière de transformation numérique, de développement scientifique et technologique, d'innovation, d'application de haute technologie, d'intelligence artificielle...

Le vice-président de l'Assemblée nationale du Vietnam a déclaré que le Vietnam et l'Arménie avaient encore beaucoup de marge pour renforcer leur coopération.

Le premier vice-président de l'Assemblée nationale d'Arménie, Hakob Arshakyan, a affirmé qu'il attachait de l'importance à l'amitié traditionnelle et à la bonne coopération dans de nombreux domaines avec le Vietnam, y compris la coopération sur le canal parlementaire.

Trân Quang Phuong a affirmé que l'Assemblée nationale du Vietnam était prête à soutenir les gouvernements, les agences et les entreprises des deux pays dans la recherche d'opportunités et l'élargissement de la coopération, conformément aux besoins de développement de chaque pays. En particulier, le Vietnam met en œuvre vigoureusement la rationalisation de l’appareil et de réforme des institutions pour simplifier les procédures administratives, créant les conditions les plus favorables aux entreprises étrangères, y compris les entreprises arméniennes, pour investir et faire des affaires au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Hakob Arshakyan a proposé que l’organe législatif vietnamien soutienne et encourage les agences compétentes à mettre en place des politiques de visas favorables aux citoyens des deux pays ; promeuve la création d’un cadre de prévention de la double imposition et envisage l’ouverture de vols directs pour faciliter le commerce, l’investissement, le tourisme et les échanges entre les deux peuples ; renforce la coopération en matière d’éducation et de formation, notamment par le biais d’échanges d’étudiants, d’octroi de bourses aux étudiants des autres pays et de reconnaissance mutuelle des diplômes.

Appréciant la signature de l'accord de coopération par les deux Assemblées nationales, Trân Quang Phuong et Hakob Arshakyan ont convenu que dans les temps à venir, les deux parties doivent mettre en œuvre activement et efficacement cet accord ; promouvoir l’échange de délégations à tous les niveaux, notamment de haut niveau.

Les deux parties doivent aussi promouvoir et renforcer le rôle des groupes des parlementaires d'amitié, des groupes de jeunes parlementaires et des groupes de femmes parlementaires ; superviser et encourager la mise en œuvre effective des accords de coopération bilatéraux et multilatéraux et maintenir une coopération étroite et se soutenir mutuellement au sein des organisations multilatérales et des forums interparlementaires internationaux et régionaux.

VNA/CVN