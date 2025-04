Hommages vietnamiens à l’ancien président lao Khamtay Siphandone à New York et Genève

Jeudi 3 avril, les Missions permanentes du Vietnam auprès de l'ONU à New York et à Genève sont allées rendre hommage à Khamtay Siphandone, ancien président du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), ancien président et ancien Premier ministre du Laos, aux Missions permanentes du Laos.

Photo : VNA/CVN

À New York, l'ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission vietnamienne, a exprimé les sincères condoléances du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens, qualifiant le dirigeant Khamtay Siphandone de grand ami, de camarade proche et de leader exemplaire, ayant grandement contribué au renforcement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

L'ambassadeur lao auprès de l'ONU, Anouparb Vongnorkeo, s'est déclaré profondément touché par ces gestes fraternels, notamment par la décision du Vietnam d'organiser deux jours de deuil national et la présence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, aux funérailles nationales à Vientiane.

Photo : VNA/CVN

À Genève, l'ambassadeur Mai Phan Dung et les membres de la Mission vietnamienne ont rendu hommage au dirigeant Khamtay Siphandone au siège de la Mission lao.

Dans le registre de condoléances, il a salué un leader remarquable et révolutionnaire infatigable, qui s'est battu toute sa vie pour l'indépendance, la liberté et le bonheur du peuple lao. Il a souligné les liens étroits tissés par le défunt avec les dirigeants vietnamiens à travers différentes époques, ainsi que son rôle actif dans la coopération bilatérale.

Khamtay Siphandone est décédé le 2 avril 2025, à l'âge de 101 ans. Sa vie incarne l'engagement profond pour l'indépendance, la liberté et la prospérité du Laos, ainsi qu'une amitié indéfectible avec le Vietnam - une relation spéciale dans l'histoire contemporaine.

VNA/CVN