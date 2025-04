Le Vietnam apprécie l'amitié et la coopération multiforme avec l'Arménie

Le Vietnam apprécie hautement l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme avec l'Arménie et cherche à promouvoir une relation bilatérale forte et durable, en particulier dans un contexte international de plus en plus complexe, a déclaré le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, le 3 avril.

>> Renforcement des liens économiques entre le Vietnam et l’Arménie

>> Le président de l'AN visite le Centre de technologies créatives TUMO

>> Vietnam - Arménie : entretien entre les deux présidents de l'AN

Lors de sa rencontre avec Hasmik Hakobyan, présidente du groupe d'amitié parlementaire Arménie - Vietnam, Trân Thanh Mân a souligné que le Parti, l'État et le peuple vietnamien n’oublient jamais le soutien inestimable apporté par l'Arménie pendant la lutte pour l'indépendance nationale et dans le processus actuel de développement du pays.

Photo : VNA/CVN

Il a salué le renforcement continu des liens entre les deux nations à travers des échanges de délégations de haut niveau et a souligné que le Vietnam soutient les efforts de l'Arménie pour renforcer les liens avec l'ASEAN, proposant de servir de pont pour faciliter cette relation. Il a également exprimé son désir de travailler en étroite collaboration avec l’Arménie sur des initiatives qui favorisent la paix et le développement dans le monde.

Trân Thanh Mân a noté que les relations entre le Vietnam et l'Arménie ont récemment fait des progrès positifs dans divers domaines, soutenues par la confiance mutuelle et des sentiments sincères, malgré les défis auxquels est confronté le paysage mondial. Il a exprimé sa gratitude pour l’engagement continu de l’Arménie à renforcer la coopération avec le Vietnam, qu’il considère comme un partenaire clé en Asie du Sud-Est.

Il a indiqué que l'Assemblée nationale du Vietnam venait de créer le Groupe d'amitié parlementaire Vietnam - Arménie et a exprimé sa confiance dans le fait que les deux groupes travailleront activement ensemble pour favoriser les échanges et l'apprentissage mutuel entre les parlementaires et les jeunes législateurs.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Hasmik Hakobyan a souligné l'importance d'avoir créé des groupes d'amitié parlementaires dans les deux pays et a assuré qu'il ferait de son mieux pour renforcer la collaboration entre eux, ainsi que pour stimuler les relations entre les Assemblées nationales d'Arménie et du Vietnam en général.

Elle s'est dite satisfaite de constater que la coopération parlementaire entre les deux nations a été maintenue et renforcée ces dernières années, grâce aux réunions bilatérales et aux contacts établis en marge d'événements multilatéraux tels que l'Union interparlementaire (UIP) et l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN.

Tout en reconnaissant que les échanges commerciaux entre les deux pays ont augmenté, il a souligné qu’il existe encore un grand potentiel inexploité, notamment dans l’importation et l’exportation de produits agricoles. Il a également exprimé son espoir que le Vietnam ouvrira bientôt une ambassade en Arménie, qu'un accord d'exemption de visa sera signé pour faciliter les échanges entre les citoyens et que des vols directs seront établis pour stimuler le commerce et l'investissement.

VNA/CVN