Vietnam - Arménie

Le président de l'Assemblée nationale visite l'Université d’État d'Erevan

Poursuivant leur visite officielle en Arménie, le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, et son épouse Nguyên Thi Thanh Nga se sont rendus ce vendredi 4 avril à l'Université d’État d'Erevan, fondée en 1919.

>> Renforcement des liens économiques entre le Vietnam et l’Arménie

>> Vietnam - Arménie : entretien entre les deux présidents de l'AN

>> Le Vietnam apprécie l'amitié et la coopération multiforme avec l'Arménie

>> Entrevue entre le président de l’AN vietnamienne et le président arménien

Photo : VNA/CVN

Exprimant son plaisir de visiter cet établissement universitaire, Trân Thanh Mân a déclaré que les deux pays entretenaient une bonne et solide amitié traditionnelle, un respect mutuel, une confiance politique et le désir de coopérer et de se développer ensemble pour la paix et la prospérité, avec l'éducation et la formation qui jouaient toujours le rôle d'un pont solide, partageant les connaissances et ouvrant de nouveaux horizons de coopération.

Dans le nouveau contexte, pour approfondir les relations de coopération, le plus haut législateur a proposé un certain nombre d'orientations de coordination dans les temps à venir. En conséquence, les deux parties favoriseront davantage l'échange d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs entre l'Université d’État d'Erevan et les principales universités du Vietnam telles que l'Université nationale de Hanoï, l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville et d'autres.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné la nécessité d'encourager le développement de programmes de recherche scientifique conjoints et de projets de coopération dans des domaines d'intérêt et de force mutuels. L'Arménie fait de grands progrès dans les domaines des technologies de l'information, des hautes technologies, des mathématiques, de la physique... Ce sont également les domaines que le Vietnam privilégie et dispose de nombreuses universités et instituts de recherche prestigieux.

En outre, les deux parties renforceront le partage d’expériences en matière de gestion de l’enseignement universitaire, d’évaluation de la qualité et de développement de programmes de formation conformes aux normes internationales pour répondre aux exigences du marché du travail à l’ère numérique.

Il a espéré que les étudiants seront intéressés à en apprendre davantage sur le Vietnam et son peuple, ainsi que sur la bonne amitié traditionnelle entre les deux pays. Les étudiants seront de jeunes ambassadeurs, des ponts importants contribuant à renforcer et à développer l'amitié entre le Vietnam et l'Arménie à l'avenir, a dit le dirigeant.

À cette occasion, il a souhaité que les étudiants vietnamiens qui fassent leurs études en Arménie et dans d’autres pays étrangers soient toujours fiers de leurs traditions nationales, s'efforcent de surmonter les difficultés, se concentrent sur les études et la recherche scientifique pour absorber les connaissances avancées, deviennent des ponts actifs présentant la beauté culturelle, les images du Vietnam et de son peuple aux amis internationaux et au peuple arménien.

VNA/CVN