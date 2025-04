Le Vietnam est toujours un partenaire important de l'Arménie en Asie du Sud-Est

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a souligné qu'il s'agissait du premier dirigeant vietnamien de haut rang à se rendre en Arménie depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Cette visite revêt une grande importance, ouvrant non seulement une nouvelle page pour la coopération parlementaire, mais créant également un élan pour élargir la coopération bilatérale dans tous les domaines, au profit des peuples des deux pays, a déclaré le chef du gouvernement arménien.

Il a partagé son admiration et sa bonne impression de la beauté, du développement dynamique et durable du Vietnam, tout en précisant que le Vietnam était un partenaire important d’Arménie dans la région de l'Asie du Sud-Est.

De son côté, le président de l'AN, Trân Thanh Mân, a estimé que cette visite devrait ouvrir une nouvelle phase de coopération bilatérale pour le développement prospère des deux nations.

Coopération multiforme

Il a souligné que le Vietnam attachait toujours de l’importance à l’amitié traditionnelle et à la coopération multiforme avec l’Arménie ; soutenait l'Arménie dans le renforcement de sa coopération avec l'ASEAN ; et était prêt à servir de pont pour promouvoir la coopération de l'Arménie avec les pays de l'ASEAN.

Il a affirmé que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens étaient toujours reconnaissants pour le précieux soutien que le peuple arménien a apporté au Vietnam dans sa lutte pour l'indépendance nationale et dans son processus de construction et le développement du pays.

Les deux dirigeants ont discuté des mesures spécifiques visant à promouvoir le développement des relations bilatérales dans les temps à venir. Ils ont notamment convenu de continuer à promouvoir l’échange de délégations à tous les niveaux, de mettre en œuvre efficacement les mécanismes et accords de coopération existants et d’approfondir et de donner plus de substance aux relations bilatérales.

Photo : VNA/CVN

Ils ont convenu que le potentiel de coopération était encore très important. En conséquence, les deux parties doivent promouvoir davantage la coopération économique et commerciale, en créant des conditions favorables pour que les entreprises des deux pays puissent se familiariser avec les marchés de l’autre, en particulier pour les produits agricoles, aquatiques vietnamiens entrant sur le marché arménien ; prêter attention aux produits d’exportation de l’Arménie tels que le vin, les aliments transformés et les métaux...

Les deux parties encouragent la coopération dans de nouveaux domaines tels que les sciences et les technologies, l’innovation, la transformation numérique, l’intelligence artificielle (IA), la transformation verte, etc ; mettent en œuvre activement et efficacement l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasienne (UEEA) ; créer des conditions favorables aux échanges entre les entreprises des deux pays, explorer les opportunités d'investissement, établir des relations de coopération et pénétrer les marchés de l'autre.

Le plus haut législateur Trân Thanh Mân a suggéré l'Arménie de discuter avec les pays membres de l'Union économique eurasienne pour exploiter efficacement l'accord de libre-échange avec le Vietnam, en supprimant les barrières techniques afin que les marchandises des deux parties puissent facilement accéder aux marchés de l'autre.

Les deux dirigeants ont insisté la nécessité de renforcer la connectivité des transports et le transport multimodal pour promouvoir le tourisme et les importations et exportations entre les deux pays et les pays des régions Asie et Europe ; de discuter et de convenir de bourses pour les étudiants des deux pays ; de renforcer la coopération dans la formation des ressources humaines de haute technologie ; d'organiser régulièrement des activités d’échanges culturels.

Ils ont aussi convenu de proposer aux agences compétentes des deux parties d’envisager des politiques de visas préférentielles pour faciliter les déplacements des citoyens et des entreprises des deux pays, la découverte des cultures de l'autre, la mise en œuvre de plans et de projets de coopération.

Ils ont souligné qu’ils continueront à se coordonner étroitement dans les forums internationaux et régionaux. Le président de l'AN, Trân Thanh Mân, a proposé à l'Arménie de soutenir la position de l'ASEAN et du Vietnam sur la question de la Mer Orientale, en résolvant les différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international, de la Charte des Nations unies et de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982. Le Premier ministre arménien a respectueusement invité le Vietnam à envoyer un représentant de haut niveau pour assister à la 17e Conférence des Parties à la Convention des Nations unies sur la diversité biologique (COP17) en 2026.

VNA/CVN