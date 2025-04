Le roi et la reine de Belgique terminent leur visite d'État au Vietnam

Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique ont quitté Hô Chi Minh-Ville vendredi 4 avril, concluant leur visite d'État de cinq jours au Vietnam, à l'invitation du président Luong Cuong et de son épouse, Nguyên Thi Minh Nguyêt.

>> Le président vietnamien préside un banquet d'État en l'honneur du roi de Belgique

>> Le Roi Philippe et la Reine Mathilde de Belgique se rendent à Quang Ninh

>> Hô Chi Minh-Ville - Belgique : perspectives prometteuses de coopération

>> Le roi et la reine de Belgique en visite à Hô Chi Minh-Ville

Photo : VNA/CVN

Pendant leur séjour, le roi et la reine ont rendu un hommage floral au Président Hô Chi Minh à son mausolée et déposé des gerbes au Monument aux héros et aux martyrs, rue Bac Son, à Hanoï.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a reçu le roi Philippe. Le président Luong Cuong a présidé une cérémonie de bienvenue, rencontré et offert un banquet en l'honneur des monarques belges. Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, ont également rencontré le roi.

Les dirigeants vietnamiens ont souligné l'importance historique de la première visite de chefs d'État entre les deux pays depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1973. Ils ont exprimé leur conviction que le voyage du roi Philippe, accompagné de nombreux hauts fonctionnaires, chefs d'entreprise et représentants d'universités et d'instituts de recherche, créerait un nouvel élan pour approfondir l'amitié et la coopération multiforme entre le Vietnam et la Belgique de manière plus concrète, contribuant ainsi de manière responsable à la paix, à la stabilité et au développement durable dans la région et dans le monde.

Les dirigeants vietnamiens ont remercié la Belgique pour l'adoption d'une résolution de la Chambre des représentants belge en soutien aux victimes de l'agent orange (AO)/dioxine au Vietnam.

Ils ont suggéré aux deux parties de renforcer davantage leur coopération pratique dans des domaines correspondant aux atouts de la Belgique et aux besoins du Vietnam, tels que les hautes technologies, l'économie circulaire, les infrastructures stratégiques et la formation des ressources humaines.

Par ailleurs, ils ont appelé la Belgique à ratifier prochainement l'accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA) et à plaider pour la suppression par la Commission européenne du "carton jaune" adressé à l'industrie vietnamienne des produits de la mer pour pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Photo : VNA/CVN

Le roi Philippe a déclaré que la similitude géographique, la Belgique étant située au centre de l'Europe et le Vietnam au centre de l'Asie du Sud-Est, faisait de ces deux pays des portes d'entrée mutuelles pour accéder aux deux régions.

Il a partagé le point de vue de ses hôtes vietnamiens selon lequel l'amitié bilatérale s'est développée au cours des 50 dernières années et a convenu que les deux pays devaient poursuivre leur étroite collaboration pour contribuer à relever les défis mondiaux tels que le changement climatique et les questions environnementales.

À cette occasion, les dirigeants des deux pays ont assisté à la remise de documents de coopération dans les domaines de la culture, du commerce, du changement climatique et du soutien aux victimes de l'OA/dioxine.

Lors de leur visite, le président Luong Cuong et son épouse Nguyên Thi Minh Nguyêt, accompagnés du roi Philippe et de la reine Mathilde de Belgique, ont visité la citadelle impériale de Thang Long à Hanoï.

Le roi et la reine ont également visité des sites touristiques et des établissements culturels et économiques à Hanoï, Hai Phong, Quang Ninh et Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN