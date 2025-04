Un ex-Premier ministre permanent risque de sanction pour actes répréhensibles

>> Mesures disciplinaires contre plusieurs organisations et membres du Parti

>> Sanctions disciplinaires imposées à des membres du Parti

>> Le Premier ministre sanctionne un ancien président de Hà Nam

La Commission de contrôle a annoncé les résultats de ses inspections et proposé des sanctions disciplinaires à l’encontre de plusieurs responsables pour leurs actes répréhensibles, lors de sa réunion du 4 avril à Hanoï.

Lors de sa réunion, la Commission de contrôle a conclu que, durant son mandat de membre du Politburo, de secrétaire adjoint du Comité chargé des affaires du Parti au sein du gouvernement et de vice-Premier ministre permanent, Truong Hoà Binh avait enfreint les règlements du Parti et les lois de l’État dans l’exercice de ses fonctions, notamment en matière de lutte contre la corruption et la négativité. Il avait également enfreint les règles du Parti sur les choses interdites aux membres du Parti et concernant la responsabilité en matière d’exemplarité.

Ces violations ont eu de graves conséquences, suscité une opinion publique négative et porté atteinte à la réputation du Parti et de l’État, justifiant des mesures disciplinaires, a-t-elle conclu.

Truong Hoa Binh a été vice-Premier ministre permanent de 2016 à 2021 et a pris sa retraite en juillet 2021.

Au cours de cette réunion, la Commission de contrôle a également décidé d’adresser des avertissements à Nguyên Manh Dung, ancien secrétaire par intérim du Comité provincial du Parti de Hà Giang ; à Trân Viêt Truong, vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam ; et à Pham Ngoc Nghi, secrétaire adjoint du Comité du Parti de la province de Dak Lak et président du Comité populaire de la province de Dak Lak.

En outre, la Commission de contrôle a recommandé aux autorités compétentes d’envisager des mesures disciplinaires à l’encontre de Nguyên Van Hiêu, membre suppléant du Comité central du Parti et chef adjoint de la Commission de sensibilisation, d’éducation et de mobilisation des masses du Comité central du Parti.

Ces personnes ont enfreint les règlements du Parti et les lois de l’État dans l’exercice de leurs fonctions, notamment en matière de lutte contre la corruption et la négativité. Elles ont également violé les règles du Parti sur les choses interdites aux membres du Parti et concernant la responsabilité en matière d’exemplarité.

VNA/CVN