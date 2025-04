Entretien entre les présidents du Vietnam et du Burundi

À l’invitation du président vietnamien, Luong Cuong et de son épouse, le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, et son épouse, effectuent une visite officielle au Vietnam du 3 au 6 avril.

Dans la matinée du 4 avril, après la cérémonie d’accueil solennelle organisée au Palais présidentiel, le président Luong Cuong a eu un entretien bilatéral avec son homologue Évariste Ndayishimiye.

Lors de l’entretien, Luong Cuong a souligné que cette visite revêtait une signification particulièrement importante, intervenant à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Burundi (16 avril 1975-2025). Il s’est dit convaincu que cette visite ouvrirait une nouvelle phase dans les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Pour sa part, Évariste Ndayishimiye a affirmé que cette visite visait à confirmer la volonté de l’État et du gouvernement du Burundi de consolider et développer les relations d’amitié et de coopération avec le Vietnam dans des domaines tels que l’investissement, l’agriculture, l’exploitation minière, les sciences et les technologies, la transformation numérique, etc. Il a également exprimé le souhait d’ouvrir des représentations diplomatiques permanentes dans chacun des deux pays.

Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de délégations et les contacts de haut niveau sur tous les canaux afin de consolider la confiance politique et de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération bilatérale, notamment le mécanisme de consultations politiques entre les deux ministères des Affaires étrangères.

Renforcer la coopération économique

Les deux dirigeants ont hautement apprécié les progrès positifs dans la coopération économique, notamment le succès du projet de coentreprise de télécommunications Lumitel, avec la participation du groupe vietnamien Viettel. Ce projet ne cesse de se développer, contribue activement au développement économique et apporte de nombreux bénéfices aux populations des deux pays.

Les deux parties ont reconnu qu’il existait encore un fort potentiel pour intensifier le commerce bilatéral, et ont convenu de promouvoir l’échange d’informations sur les besoins des marchés et les opportunités d’investissement, ainsi que de faciliter les liens entre les entreprises des deux pays. Elles ont également souligné l’importance de diversifier les produits échangés, d’identifier les produits phares de chaque pays, et de faciliter leur accès aux marchés respectifs.

À cette occasion, le président Luong Cuong a exprimé sa gratitude et son espoir que le président du Burundi continuerait à accorder une attention particulière et à créer des conditions favorables pour que la coentreprise de télécommunications du groupe Viettel au Burundi et les entreprises vietnamiennes puissent opérer et faire des affaires de manière stable et à long terme sur le sol burundais.

Les deux dirigeants ont également abordé des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le président Luong Cuong a salué les contributions du Burundi et du président Évariste Ndayishimiye, en particulier en sa qualité de premier vice-président de l'Union africaine (UA) en 2025 et de coordinateur de l'Agenda de l'UA sur la jeunesse, la paix et la sécurité.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coordination, la coopération et le soutien mutuel au sein des organisations internationales, des forums multilatéraux et interrégionaux, notamment aux Nations unies et au Mouvement des non-alignés. Le président du Burundi a exprimé sa volonté de servir de passerelle et de soutenir le Vietnam dans le renforcement de sa coopération avec l'Union africaine et l'établissement de relations avec la Communauté de l'Afrique de l'Est.

Concernant la question en Mer Orientale, Luong Cuong a appelé le Burundi à soutenir la position de l'ASEAN sur le règlement des différends maritimes par des moyens pacifiques, sur la base du respect du droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982), et les efforts de l'ASEAN pour faire de la Mer Orientale une mer de paix, de stabilité, de coopération et de développement durable.

À l'issue de l'entretien, le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, a réitéré sa gratitude envers le président Luong Cuong, le Parti, l'État et le peuple du Vietnam pour l'accueil chaleureux et respectueux qui lui a été réservé. Il a respectueusement invité le président Luong Cuong à effectuer une visite officielle au Burundi ces prochains mois. Le président Luong Cuong a remercié et accepté avec plaisir l'invitation.

Immédiatement après l'entretien, Luong Cuong et Évariste Ndayishimiye ont assisté à la cérémonie de signature de deux documents de coopération : un Accord-cadre de coopération entre les deux gouvernements et un Mémorandum d'accord sur l'établissement d'un mécanisme de consultation politique et diplomatique.

