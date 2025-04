Cérémonie d’accueil en l’honneur du président du Burundi à Hanoï

Dans la matinée du 4 avril à Hanoï, le président du Vietnam, Luong Cuong, et son épouse ont présidé la cérémonie d’accueil en l’honneur du président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, et de son épouse, en visite d’État au Vietnam du 3 au 6 avril.

>> Le président burundais Évariste Ndayishimiye attendu au Vietnam

>> La visite officielle du président burundais au Vietnam contribuerait à dynamiser la coopération bilatérale

Photo : VNA/CVN

La visite du président burundais intervient dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (16 avril 1975). Elle est considérée comme une étape historique dans les relations bilatérales, démontrant la volonté de renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération dans les domaines politique, économique, commercial, culturel et social.

Le Vietnam et le Burundi partagent des similitudes historiques et culturelles. Le Burundi considère le Vietnam comme un modèle dans la lutte pour la libération nationale ainsi que dans la construction et le développement nationaux.

Au cours du dernier demi-siècle, les deux pays ont maintenu de bonnes relations d’amitié et de coopération, tant au niveau du Parti qu’au niveau de l’État. Les deux parties attachent toujours une grande importance à leurs relations bilatérales et multiplient les échanges de délégations de haut niveau ainsi que les contacts à tous les niveaux. Les deux pays se coordonnent et se soutiennent régulièrement au sein des forums des Nations unies et des organisations internationales.

Photo : VNA/CVN

Coopération économique

Le Vietnam et le Burundi possèdent un potentiel de coopération significatif. Un exemple positif de cette coopération est le projet d'investissement du Groupe de l’industrie et des télécommunications de l'armée du Vietnam (Viettel) sur le marché burundais. Viettel investit au Burundi depuis 2013 sous la forme d'une coentreprise, dont il détient 85% du capital social.

En juin 2015, cette coentreprise a officiellement lancé son réseau mobile sur l'ensemble du territoire burundais sous la marque Lumitel. Après dix ans d'activité, Lumitel est devenu le principal opérateur de télécommunications du pays, détenant la plus grande part de marché au Burundi. L'entreprise figure parmi les plus grands contributeurs au budget de l'État burundais et assure des emplois stables à plus de 60.000 travailleurs, ainsi que 100.000 emplois indirects. Elle s'engage également activement dans des initiatives sociales et humanitaires à travers le pays.

Par ailleurs, avec la création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) en 2021, les opportunités de commerce entre le Vietnam et l'Afrique se renforcent. De plus, grâce à une volonté politique affirmée et à un potentiel économique prometteur, les relations bilatérales continueront de se développer, contribuant à la prospérité des deux pays et de leurs régions respectives.

Après la cérémonie d'accueil, le président vietnamien Luong Cuong et son homologue burundais, Évariste Ndayishimiye, ont eu une réunion en format restreint, puis un entretien élargi pour évaluer les résultats de la coopération bilatérale et définir les orientations futures. Les deux dirigeants assisteront également à la signature de documents de coopération bilatérale.

VNA/CVN