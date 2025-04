Le Premier ministre rend hommage à Khamtay Siphandone

Photo : VNA/CVN

Dans le registre de condoléances, Pham Minh Chinh a souligné que le décès de Khamtay Siphandone était une grande perte pour le Parti, l'État et le peuple lao. Les dirigeants et le peuple vietnamiens ont également perdu un grand ami, un camarade proche qui avait toujours lutté pour la cause révolutionnaire des deux pays frères : le Laos et le Vietnam, et pour les relations spéciales entre les deux pays. Khamtay Siphandone a été un haut dirigeant, un révolutionnaire exceptionnel et loyal qui a consacré toute sa vie à la cause révolutionnaire lao.

Photo : VNA/CVN

Appréciant les grandes contributions de Khamtay Siphandone aux relations Vietnam - Laos, Pham Minh Chinh, au nom du gouvernement vietnamien, a adressé ses plus sincères condoléances aux dirigeants du gouvernement lao et à toute sa famille.

Le Premier ministre vietnamien a envoyé, le 3 avril, un message de condoléances à son homologue lao Sonexay Siphandone, pour lui présenter ses condoléances suite au décès de son père.

VNA/CVN