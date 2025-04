Quang Binh en tête de l'indice de satisfaction des services de l'administration

Photo : VNA/CVN

Le classement souligne l'engagement fort de la province en faveur de la réforme administrative et de l'innovation dans la fonction publique.

Le personnel du Centre de services de l'administration publique de Quang Binh traite près de 500 demandes administratives par jour, émanant de résidents et d'entreprises. Malgré ce volume important, le centre s'est forgé une solide réputation pour la rapidité et l'efficacité de ses services, suscitant une large satisfaction de la part du public.

Nguyên Thi Anh Linh, habitante du bourg de Hoan Lao, dans le district de Bô Trach, a raconté qu'à son arrivée au centre pour effectuer des démarches judiciaires, il était bondé. Elle pensait devoir attendre des heures, mais le personnel l'a immédiatement guidée et a traité tout beaucoup plus rapidement que prévu.

Selon Hô Van Thanh, directeur adjoint du centre, c'est la première fois que Quang Binh arrive en tête du classement national SIPAS. Il a souligné que ce résultat repose entièrement sur les retours des citoyens et des entreprises, reflétant le leadership décisif de la province et l'étroite coordination entre les services pour simplifier les procédures et faire progresser la transformation numérique.

Hô Van Thanh a ajouté que l'ensemble du personnel a reçu pour instruction de se concentrer sur l'amélioration de trois indices clés : l'Indice de réforme de l'administration publique (PAR), le SIPAS et l'Indice provincial de performance de la gouvernance et de l'administration publique (PAPI). Des inspections régulières sont également effectuées afin de garantir la transparence et l'efficacité de la mise en œuvre des modèles de "guichet unique" et de "guichet unique inter-agences".

Quang Binh s'est fixé un objectif ambitieux de croissance économique de 8% d'ici 2025. Pour y parvenir, les services locaux ont été chargés de réduire d'au moins 30% les procédures et les délais de traitement inutiles, tout en offrant un soutien maximal aux entreprises et aux investisseurs. La province vise également à réduire les coûts des entreprises de 30%, à éliminer 30% des conditions commerciales redondantes et à simplifier la réglementation relative à l'investissement, à la production et à la vie quotidienne.

La province accorde également la priorité à la transformation numérique des services publics, afin de garantir des procédures en ligne fluides et efficaces et des systèmes d'administration en ligne pleinement fonctionnels. Dans ce cadre, toutes les procédures administratives, y compris les flux de travail internes, seront publiées intégralement et avec précision dans la base de données nationale des procédures administratives.

Le président du Comité populaire de Quang Binh, Trân Phong, a souligné que la province continuerait de se concentrer sur la réforme administrative et l'amélioration du climat d'investissement, en s'efforçant de créer un environnement transparent, ouvert et équitable pour tous les secteurs économiques. Les autorités locales s'efforcent de supprimer les goulots d'étranglement, d'accélérer les procédures d'investissement et d'encourager une plus large participation du monde des affaires, a-t-il ajouté.

VNA/CVN