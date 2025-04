Les dirigeants vietnamiens rendent hommage à l'ancien président lao

Vendredi 4 avril, le président Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le vice-président de l'Assemblée nationale (AN), Nguyên Khac Dinh, ont conduit des délégations de haut niveau de l'État, du gouvernement et de l'AN vietnamiens pour participer à une cérémonie commémorative en hommage à Khamtay Siphandone, ancien président du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et ancien président du Laos.

Photo : VNA/CVN

Après la cérémonie d'hommage à l'ambassade du Laos à Hanoï, le président Luong Cuong a exprimé dans le registre de condoléances sa profonde tristesse suite au décès de Khamtay Siphandone, dirigeant exceptionnel du peuple lao et révolutionnaire inébranlable qui a consacré toute sa vie à la cause de l'indépendance nationale, au bonheur du peuple et à la prospérité du pays.

Dans le registre de condoléances, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa profonde tristesse face au décès de Khamtay Siphandone, ancien président du Comité central du PPRL et ancien président du Laos. Sa disparition est une perte immense pour le Parti, l'État et le peuple lao. Les dirigeants et le peuple vietnamiens perdent un grand ami, un camarade fidèle, toujours dévoué à la cause révolutionnaire des deux pays et aux relations spéciales entre le Vietnam et le Laos.

Photo : VNA/CVN

Le vice-président de l'AN, Nguyên Khac Dinh, a écrit que l'AN et le peuple vietnamiens chériront et apprécieront toujours les contributions et le soutien inestimables du camarade disparu, qui ont permis de jeter des bases solides et de renforcer continuellement la coopération concrète et efficace entre les deux AN. Ses efforts ont renforcé la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération globale entre les deux pays.

Au nom du Parti, de l'État et du peuple lao, l'ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh, a exprimé sa gratitude aux dirigeants vietnamiens pour leurs sincères condoléances, qui reflètent le lien rare, spécial, loyal, pur et profond qui unit les deux nations.

Le même jour, des délégations de divers organismes centraux et locaux, ministères et organisations ont également rendu hommage et signé le registre de condoléances à l'ambassade, ainsi qu'aux consulats généraux du Laos à Dà Nang et à Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN