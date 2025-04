Le Premier ministre exhorte à renforcer la lutte contre la cyberfraude

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé et publié le communiqué officiel N°29/CD-TTg, exhortant les ministères, les agences et les autorités locales à intensifier leurs efforts pour prévenir et gérer les activités frauduleuses utilisant des technologies avancées dans le cyberespace pour détourner des biens.

Photo : Vietnam+/CVN

Le communiqué souligne que, malgré les nombreuses directives du Premier ministre et les mesures efficaces prises par les ministères, les agences et les autorités locales pour lutter contre ces crimes, la situation de fraude reste complexe. Ces crimes sont de plus en plus sophistiqués, organisés et transnationaux, causant des dommages importants aux individus et aux entreprises, et affectant gravement la sécurité et l’ordre social.

Face à ce problème, le Premier ministre a demandé aux ministres, aux chefs des agences de niveau ministériel, aux agences gouvernementales et aux présidents des comités populaires des provinces et des villes administrées par le gouvernement central de continuer à mettre en œuvre fermement les actions décrites dans le communiqué officiel N°139/CD-TTg, afin de renforcer la prévention et la gestion de la cyberfraude utilisant la haute technologie. Les autorités doivent continuer à travailler en étroite collaboration pour prévenir et minimiser les dommages causés par ces fraudes.

Dans le cadre de la restructuration des forces de police locales, le ministère de la Sécurité publique a ordonné à ses unités d'intensifier leurs actions de lutte contre la cybercriminalité, notamment la fraude et le détournement de biens en ligne. Les agences doivent procéder à des examens et à des blocages de contenus, d'applications, de groupes et de comptes frauduleux, en ciblant particulièrement les appels et les messages suspects.

Le Premier ministre a également chargé le ministère de la Défense de se coordonner avec le ministère de la Police et le ministère des Sciences et des Technologies pour identifier et traiter les sites web et les applications malveillants liés à la cybercriminalité.

Il a également demandé à la Banque d'État du Vietnam d'exiger des banques commerciales et des prestataires de services de paiement qu'ils mettent en œuvre de toute urgence l'authentification biométrique, qu'ils suppriment les comptes anonymes et qu'ils relient les informations des comptes à la base de données nationale de la population afin de prévenir la criminalité.

Le ministère des Sciences et des Technologies doit revoir et modifier la réglementation des télécommunications et se coordonner avec la Banque d'État pour comparer les informations des titulaires de comptes avec les données des abonnés de téléphonie mobile.

Le ministère des Finances est chargé d'étudier les mesures visant à vérifier le capital social, d'examiner les procédures de création d'entreprises et de collaborer avec le ministère de la Police pour vérifier les informations commerciales et prévenir les infractions à la loi.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a exhorté les médias à accroître leurs reportages sur la fraude technologique afin de sensibiliser le public.

Les présidents des comités populaires provinciaux et municipaux doivent diriger les forces fonctionnelles pour mettre en œuvre des mesures décisives pour prévenir et combattre la fraude, tout en soutenant en équipement les forces dédiées à la lutte contre la cybercriminalité.

Les zones frontalières doivent aussi renforcer la gestion et la détection des contrevenants.

La Télévision vietnamienne, la Voix du Vietnam, l'Agence Vietnamienne d'Information, le Portail d'information du gouvernement et d'autres agences de presse et médias devraient intensifier la diffusion d'informations sur les tactiques de fraude et les résultats obtenus en matière de prévention, afin de sensibiliser le public.. Le ministère de la Police supervisera et guidera la mise en œuvre de ces actions, tandis que les ministères, les agences et les autorités locales devront rendre compte trimestriellement des résultats obtenus.

VNA/CVN