Le Vietnam exprime son regret face à l’imposition de droits de douane réciproques par les États-Unis

Photo : VNA/CVN

Pham Thu Hang s'exprimait en réponse à une question des journalistes concernant la réaction du Vietnam à l'annonce, par l'administration Trump, de l'imposition de droits de douane réciproques sur les importations en provenance du Vietnam.

"Nous pensons que cette décision ne correspond pas à la réalité d'une coopération économique et commerciale mutuellement bénéfique entre les deux pays", a déclaré la porte-parole.

Elle ne reflète pas l'esprit du Partenariat stratégique global pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement. Son application aurait un impact négatif sur les relations économiques et commerciales bilatérales, ainsi que sur les intérêts des entreprises et des citoyens des deux pays.

Ces derniers temps, le Vietnam a activement échangé et discuté de mesures spécifiques avec les États-Unis pour éliminer les obstacles, promouvoir la coopération économique et commerciale bilatérale, et œuvrer pour un commerce équitable, durable et mutuellement bénéfique, selon Pham Thu Hang.

"Le Vietnam continuera à se coordonner et à discuter avec les États-Unis dans un esprit constructif et coopératif pour trouver des solutions contribuant au développement stable et durable des relations économiques bilatérales, garantissant les intérêts des entreprises et des populations des deux pays", a-t-elle ajouté.

VNA/CVN