Vietnam - Arménie : entretien entre les deux présidents de l'AN

Rappelant l'importance de la visite du Président Hô Chi Minh en Arménie en juillet 1959, Trân Thanh Mân a souligné que cette visite, combinée à celle du président de l'AN arménien au Vietnam en novembre 2024, contribuerait à renforcer l'amitié et la coopération entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Soulignant le rôle croissant de l'Arménie sur la scène internationale, Trân Thanh Mân a présenté les principales réalisations socio-économiques du Vietnam en 2024 et a défini les principales priorités pour 2025. Il a exprimé sa ferme volonté d'approfondir la collaboration dans tous les secteurs et canaux, notamment au sein du Parti, de l'État, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et des échanges interpersonnels.

Trân Thanh Mân a annoncé avec satisfaction la création du Groupe parlementaire d'amitié Vietnam - Arménie sous l'égide de l'Assemblée nationale vietnamienne. Il s'est dit convaincu que les activités de ce groupe, aux côtés de son homologue Arménie - Vietnam, renforceraient les échanges et la coopération, constituant un pont essentiel pour renforcer les liens entre les deux nations et leurs organes législatifs.

En réponse, Alen Simonyan a souligné la haute estime de l'Arménie pour le Vietnam, non seulement en tant qu'ami, mais aussi en tant que partenaire économique et commercial clé dans la région. Alors que l'Arménie accueillera la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP17) en 2026, il a exprimé l'espoir que le Vietnam y enverrait une délégation de haut rang.

Les deux dirigeants ont salué la signature d'un accord de coopération entre leurs organes législatifs lors de leur visite, qui fournit un cadre juridique pour renforcer les relations bilatérales dans les années à venir. Ils ont convenu d'intensifier les échanges de délégations parlementaires de haut niveau et de promouvoir la collaboration entre les agences parlementaires, les groupes parlementaires d'amitié, les jeunes parlementaires, les femmes parlementaires et les législateurs.

Photo : VNA/CVN

Plus précisément, ils renforceront le partage d'informations et d'expériences entre les commissions spécialisées et les législateurs, notamment en matière de législation et de supervision. Ils renforceront également le suivi afin de garantir la mise en œuvre effective des accords de coopération bilatéraux et multilatéraux signés ou ratifiés par leurs gouvernements, notamment ceux favorisant les liens économiques et commerciaux.

Les dirigeants parlementaires ont salué le développement des relations économiques et commerciales bilatérales ces dernières années, notamment depuis l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange (ALE) Vietnam - Union économique eurasiatique (UEEA) en 2016. En 2024, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint près de 500 millions de dollars.

Trân Thanh Mân a exhorté l'Arménie à faciliter l'accès des entreprises vietnamiennes aux marchés arménien et de l'UEEA, en s'appuyant sur l'ALE Vietnam - UEEA, dont l'Arménie est membre. Il a souligné l'importance de mettre à jour les informations sur les politiques et les marchés, et de simplifier la participation des entreprises aux activités de promotion du commerce et des investissements, aux foires thématiques et aux expositions internationales dans les deux pays. Il a également proposé de relever les défis rencontrés par les entreprises investissant sur les marchés respectifs en échangeant rapidement des listes de produits recherchés, afin de diversifier les échanges bilatéraux.

Conscients du vaste potentiel de coopération dans les domaines de la culture, du tourisme, de l'éducation et de la formation, des transports, des échanges intercommunautaires et interpersonnels, ils se sont engagés à exploiter les atouts des localités pour renforcer la coordination bilatérale globale.

À cette occasion, le dirigeant vietnamien a exhorté l'Arménie à faciliter les échanges culturels et les activités de promotion mettant en valeur les valeurs culturelles et historiques des deux nations, contribuant ainsi à améliorer la compréhension mutuelle entre les jeunes générations et à renforcer l'amitié entre leurs peuples. Il a également proposé que l'Arménie envisage de créer une Association d'amitié Arménie - Vietnam.

Photo : VNA/CVN

En ce qui concerne la coopération régionale et internationale, les deux dirigeants se sont engagés à maintenir des échanges réguliers, des consultations et un soutien mutuel lors des forums parlementaires multilatéraux et sur les questions mondiales et régionales d'intérêt commun. Ils ont réaffirmé leur engagement à contribuer de manière proactive et responsable à la paix et à la stabilité dans la région et dans le monde.

En tant que membre actif de l'ASEAN et de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), le Vietnam est prêt à servir de passerelle pour aider l'Arménie à développer ses liens avec l'ASEAN, l'AIPA et les autres parlements membres, a souligné Trân Thanh Mân. Il a suggéré une collaboration efficace au sein des forums régionaux, un soutien à la position de l'ASEAN et du Vietnam sur la question en Mer Orientale, et un règlement pacifique des différends conformément au droit international, à la Charte des Nations unies et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

À l'issue de leur entretien, Trân Thanh Mân et Alen Simonyan ont signé un accord de coopération entre les deux Assemblées nationales.

VNA/CVN